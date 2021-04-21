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21 квітня 2021, 19:30 250

У Чернігові обмеження "червоної” зони не дають результату - мер

21 квітня 2021, 19:30 250
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За два тижні посиленого карантину кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 суттєво зросла
За два тижні посиленого карантину кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 суттєво зросла
Фото: chernigiv-rada.gov.ua
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Суворі карантинні заходи, які були запроваджені в Чернігові два тижні тому, ніякого ефекту не дали, і тому їх треба переглянути.

Про це заявив мер міста Владислав Атрошенко під час наради в мерії, передає RegioNews.

Карантинні заходи, які ми оголосили, ніякого ефекту не дають. Якщо вони не працюють і не приносять жодного результату, то для кого вони? - сказав міський голова.

За даними міської ради, за коефіцієнтом виявлення хворих та рівнем госпіталізації пацієнтів Чернігівська область досі перевищує граничні цифри, а за рівнем госпіталізацій займає друге місце в Україні.

Як розповіла заступниця голови міського управління охорони здоров’я Ольга Малець, за два тижні посиленого карантину кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 суттєво зросла, також зростає смертність. Її рівень зараз вищий за показники минулих тижнів.

Малець наголосила, що за таких умов перспективи виходу регіону з "червоної" зони не оптимістичні.

Міський голова дав з цього приводу кілька доручень, зокрема, порадитися із керівниками міських лікарень щодо оптимальності та ефективності заходів, і визначитися з подальшими рішеннями щодо карантину.

Нагадаємо, раніше в ОДА заявили, що Чернігівська область не готова до виходу із "червоної” зони.

Чернігівська область Чернігів коронавірус карантин червона зона Владислав Атрошенко

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