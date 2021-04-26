У Чернігові підприємці вийшли на протест проти карантину

Вони влаштували мітинг під стінами міської ради

Вони влаштували мітинг під стінами міської ради

Фото: Суспільне

Сьогодні, 26 квітня декілька десятків чернігівських підприємців вийшли на акцію протесту під стіни міської ради з вимогою дати можливість бізнесу працювати в умовах “червоної” зони.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Представники бізнесу міста вимагають повноцінно відновити роботу ТРЦ , непродовольчих ринків, магазинів, тощо. Мітингувальники стверджують, що їхня діяльність була припинена незаконно, протиправно та примусово.

Також вони вимагають від міської влади компенсувати з місцевого бюджету витрати бізнесу, пов’язані зі зупинкою роботи під час карантину. Це стосується відсотків по кредитах, орендної плати, заробітної плати та податків на неї.

Крім того, підприємці хочуть скасувати сплату єдиного податку, податку на нерухоме майно та землю, які неможливо використовувати під час заборони на ведення підприємницької діяльності.

Відомо, що до людей вийшов міський голова Владислав Атрошенко.

Нагадаємо, бізнес Прикарпаття і Закарпаття може залишити заявки для отримання "карантинних" виплат - прем'єр.