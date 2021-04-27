Наступним регіоном, який вийде з "червоної” зони, буде Київ – Степанов
Київ стане наступним регіоном, який вийде з "червоної" зони карантину, у столиці буде запроваджений “жовтий” рівень епідемічної небезпеки.
Про це під час брифінгу 27 квітня повідомив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
За його словами, у Києві будуть послаблені карантинні обмеження, влада відкриє транспорт для всіх охочих.
Наступним регіоном, який буде виведений з "червоного" рівня, буде переведений на "жовтий" рівень, буде столиця – місто Київ. По всіх показниках місто Київ продемонструвало, що вже немає перевищення наших критеріїв-маркерів. Ми вже зробили подання за моїм підписом на комісію ТЕБ та НС, щоб провести засідання і вивести Київ із "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - сказав Степанов.
Він зазначив, що рівень захворюваності пішов на спад у всіх без винятку регіонах.
У "червоній” зоні зараз перебувають 10 областей. 9 регіонів - у "помаранчевій” і 6 областей перебувають у "жовтій” зоні епідемічної небезпеки.
Нагадаємо, раніше Степанов заявиви, що Київ до кінця тижня вийде з "червоної" зони карантину. За словами міністра, ситуація із захворюваністю в столиці поступово стабілізується.