Дело экс-главы Кировоградской ОГА Балоня передали в суд

Ему инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды

Ему инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды

Фото: из открытых источников

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы НАБУ передали в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обвинительный акт в отношении бывшего главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня и еще одного чиновника по факту получения взятки.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает RegioNews.

Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица предложили одному из руководителей органа государственной власти в области предоставить им 1,8 млн гривен неправомерной выгоды за несовершение действий, направленных на препятствие в проведении его служебной деятельности", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Андрея Балоня и его пособника задержали в июне 2020 года сразу после получения ими 250 тыс. гривен. Перед этим был зафиксирован факт получения первой части денег в размере 100 тыс. гривен.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. Им грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним 25 июня задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ, он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

27 июня суд взял под стражу бывшего председателя Кировоградской ОГА Балоня и его сообщника на 60 дней с правом внесения залога.

3 июля за экс-главу Кировоградской ОГА Балоня внесли залог. Также был внесен залог за его подчиненного Сергея Шевченко. В тот же день оба подозреваемых вышли из СИЗО, получив личные обязательства.