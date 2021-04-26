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26 квітня 2021, 13:41 124

Поліцейські встановили особу кілера із Дніпра, його оголосили в розшук

26 квітня 2021, 13:41 124
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Він скоїв декілька пострілів в бік водія автомобіля, від отриманих поранень потерпілий помер у кареті швидкої допомоги
Він скоїв декілька пострілів в бік водія автомобіля, від отриманих поранень потерпілий помер у кареті швидкої допомоги
Фото: Нацполіція
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Правоохоронці встановили особу кілера, який у суботу, 24 квітня, у центрі Дніпра розстріляв автомобіль "Land Cruiser 200" і вбив його водія на очах у дитини.

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

В Нацполіції зазначили, що в місті введено поліцейську спецоперацію, а зловмиснику, який застрелив чоловіка, повідомлено про підозру.

За підозрою в умисному вбивстві чоловіку 1993 року народження, громадянину іншої держави, оголошено про підозру за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Вживаються заходи для встановлення його місця перебування”, - йдеться в повідомленні.

Слідчим відділом за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).

В теперішній час огляд місця події триває, обставини події встановлюються”, - додали у відомстві.

Нагадаємо, 24 квітня у центрі Дніпра кілер розстріляв людину в автомобілі, це сталося на очах сина вбитого.

убивство кримінальна справа поліція розшук Дніпро кілер

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