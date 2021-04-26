Справа про узурпацію влади: суд перенесли – не прийшли адвокати Януковича

Прокурор попросив суд визнати причини неявки адвокатів неповажними

Прокурор попросив суд визнати причини неявки адвокатів неповажними

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Печерський райсуд Києва переніс розгляд клопотання щодо надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього президента Віктора Януковича у справі щодо узурпації влади на 15 травня.

Про це оголосив суддя, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Суд відкладає розгляд на 15 травня на 15:30, - сказав суддя.

На це засідання представники захисту Януковича не з’явилися. Зі свого боку прокурор Денис Іванов на засіданні попросив суд визнати причини неявки у суді адвокатів Олександра Горошинського, Ігоря Федоренка та Віталія Сердюка неповажними.

Щодо безоплатного адвоката, який також не прийшов на засідання через, за словами судді, зайнятість у іншому судовому процесі, пов'язаному з вирішенням питання тримання особи під вартою, то прокурор зазначив, що документи, які підтверджують причини його неявки, були надані, і уточнив, що не вважає таку неявку неповажною.

Суд відклав розгляд клопотання на 15 травня.

Як повідомлялося, 25 березня Януковичу залишили заочний арешт у справі про узурпацію влади. Захист апелював до процесуальних порушень.

Також 12 квітня Верховний Суд відмовив Януковичу в участі у засіданні по відеозв'язку у справі про державну зраду. Чергове судове засідання у справі заплановано на 14:00 17 травня 2021 року.