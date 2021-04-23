Івано-Франківська обласна рада вимагає заборонити "ОПЗЖ” та "Партію Шарія”

Звернення до центральної влади прийняли депутати на сесії

Звернення до центральної влади прийняли депутати на сесії

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На засіданні шостої сесії Івано-Франківської облради прийнято вісім звернень до президента, ВРУ, Кабміну та правоохоронців з різних питань, серед яких і звернення щодо заборони діяльності антиукраїнськийх політичних партій «Опозиційна платформа – За життя» та «Партія Шарія».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Галицький кореспондент.

Івано-Франківська облрада прийняла звернення щодо заборони діяльності антиукраїнських політичних партій "Опозиційна платформа – За життя” та "Партія Шарія”.

Україна змушена і сьогодні протистояти гібридній війні з російським впливом. Окрім боротьби, яка ведеться за суверенітет на східних кордонах нашої держави, існує також внутрішній ворог, який розхитує ситуацію та підриває основи державотворення. Названі партії мімікрували і з’явилися під іншими назвами. Зараз в українців є шанс успішно завершити цю боротьбу, – зачитав текст звернення депутат Ігор Дебенко.

За словами депутатів, члени вищезазначених політичних партій своєю діяльністю відверто "заграють” із державою-агресором Російською Федерацією, що несе велику загрозу економічній, політичній, соціальній політиці Української "держави”.

За проросійськими політиками завжди йдуть російські танки. Такі рішучі кроки, як заборона цих партій, необхідні для перемоги національних інтересів України в гібридній війні з московським окупантом. Їх потрібно ще й арештувати і притягнути до відповідальності, – сказав інший депутат Михайло Іваночко.

Обласна рада проголосувала "за” це звернення.

Як повідомлялося, 26 лютого Івано-Франківська міськрада просить владу заборонити "Партію Шарія" та ОПЗЖ. Служба безпеки України підозрює Анатолія Шарія у державній зраді.

2 березня Кам’янець-Подільська міськрада звернулась до керівництва держави щодо заборони проросійських партій. Вимагають заборонити діяльність партій "Опозиційна платформа – За життя" та "Партії Шарія".

11 березня Міністерство юстиції звернулося в суд щодо заборони діяльності "Партії Шарія".