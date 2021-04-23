09:13  23 квітня
В Україні вже більше 2 мільйонів випадків COVID-19 з початку пандемії
16:50  23 квітня
На Дніпропетровщині на шахті стався обвал: постраждав гірник
08:50  23 квітня
Загострення на Донбасі: зафіксовано 17 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
23 квітня 2021, 16:39 27

Івано-Франківська обласна рада вимагає заборонити "ОПЗЖ” та "Партію Шарія”

23 квітня 2021, 16:39 27
Читайте также на русском языке
Звернення до центральної влади прийняли депутати на сесії
Звернення до центральної влади прийняли депутати на сесії
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На засіданні шостої сесії Івано-Франківської облради прийнято вісім звернень до президента, ВРУ, Кабміну та правоохоронців з різних питань, серед яких і звернення щодо заборони діяльності антиукраїнськийх політичних партій «Опозиційна платформа – За життя» та «Партія Шарія».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Галицький кореспондент.

Івано-Франківська облрада прийняла звернення щодо заборони діяльності антиукраїнських політичних партій "Опозиційна платформа – За життя” та "Партія Шарія”.

Україна змушена і сьогодні протистояти гібридній війні з російським впливом. Окрім боротьби, яка ведеться за суверенітет на східних кордонах нашої держави, існує також внутрішній ворог, який розхитує ситуацію та підриває основи державотворення. Названі партії мімікрували і з’явилися під іншими назвами. Зараз в українців є шанс успішно завершити цю боротьбу, – зачитав текст звернення депутат Ігор Дебенко.

За словами депутатів, члени вищезазначених політичних партій своєю діяльністю відверто "заграють” із державою-агресором Російською Федерацією, що несе велику загрозу економічній, політичній, соціальній політиці Української "держави”.

За проросійськими політиками завжди йдуть російські танки. Такі рішучі кроки, як заборона цих партій, необхідні для перемоги національних інтересів України в гібридній війні з московським окупантом. Їх потрібно ще й арештувати і притягнути до відповідальності, – сказав інший депутат Михайло Іваночко.

Обласна рада проголосувала "за” це звернення.

Як повідомлялося, 26 лютого Івано-Франківська міськрада просить владу заборонити "Партію Шарія" та ОПЗЖ. Служба безпеки України підозрює Анатолія Шарія у державній зраді.

2 березня Кам’янець-Подільська міськрада звернулась до керівництва держави щодо заборони проросійських партій. Вимагають заборонити діяльність партій "Опозиційна платформа – За життя" та "Партії Шарія".

11 березня Міністерство юстиції звернулося в суд щодо заборони діяльності "Партії Шарія".

ОПЗЖ Партія Шарія заборона Івано-Франківськ облрада звернення депутати

В Херсонській облраді побилися депутати від ЄС та ОПЗЖ
23 квітня 2021, 16:10
ЦВК офіційно визнала обрання Вірастюка народним депутатом
22 квітня 2021, 20:59
Марцінків – Хомчаку: "Якби ми в 2014 році "думали", то цієї країни вже би не було"
22 квітня 2021, 16:02
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Очільник Херсонщини Козир: свій серед чужих
Мер Івано-Франківська Марцінків: Ніхто не народжується "вічним мером" чи "вічним депутатом"
Всі публікації »
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram