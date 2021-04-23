В Херсонській облраді побилися депутати від ЄС та ОПЗЖ

Інцидент трапився під час виступу представника ОПЗЖ Єгора Устінова

Інцидент трапився під час виступу представника ОПЗЖ Єгора Устінова

Фото KHERSON.net.ua.

Перший заступник голови облради Єгор Устинов (фракція ОПЗЖ) запропонував розглянути на сесії звернення до керівництва країни про «застосування персональних санкцій щодо експрезидента України Петра Порошенка», виник інцидент.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на KHERSON.net.ua.

Під час виступу першого заступника голови обласної ради Єгора Устинова (фракція ОПЗЖ), який запропонував розглянути на сесії звернення до керівництва країни про "застосування персональних санкцій щодо експрезидента України Петра Порошенка", виник інцидент.

Устинов почав свій виступ, до нього наблизився депутат облради від фракції "Європейська Солідарність", екснардеп Сергій Хлань, який зробив спробу начепити на Устинова плакат з написом "пособник оккупанта". Між депутатами сталася штурханина, у яку втрутилися їхні колеги.

Після інциденту Устинов заявив, що терпіти образу – наклеювання ярликів, "ми не будемо" і продовжив озвучувати заяву.

Оскільки заяву внесли у порядок денний сесії, фракція ЄС залишила сесійну залу, а сесія облради продовжила свою роботу.

Як повідомлялося, 18 квітня в Ужгороді побили вікна в будинку місцевої депутатки від "ОПЗЖ". У фракції вважають, що таким чином депутатам погрожують, щоби добитися "правильних" рішень із земельних питань.