Карантин має бути однаковий для всіх, - мер Івано-Франківська про "Буковель" з "Епіцентром" і малий бізнес

Руслан Марцінків обурений "подвійними стандантами" українського локдауну

Руслан Марцінків обурений "подвійними стандантами" українського локдауну

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Мер Івано-Франківська – міста, яке тиждень як вийшло з «червоної зони», вважає, що карантинні обмеження мають бути розумними і однаковими для всіх.

Про це Руслан Марцінків розповів в ексклюзивному інтерв’ю RegioNews.

Мер Івано-Франківська закликав містян бути обачними і нагадав, що перехід від "червоної" до "жовтої" зони не означає зняття карантинних обмежень.

Головне, щоб ми не розслабилися і знов через три тижні не повернулися до "червоної" зони. Треба бути трохи обачним. Зараз мали пару теплих днів – то люди так вийшли після цієї "червоної зони", що було враження, що все: завтра потоп, останні дні… Тому загроза є. І хочеться, щоби франківці пам’ятали, що від нас залежить, чи ми знову не повернемося в "червону зону". Хочеться, щоби всі дотримувалися правил: "жовта" зона не означає зняття карантинних вимог. І поки ми всі не вакцинуємося, або більшість, - доти треба дотримуватись карантинних вимог, - сказав Марцінків.

Він нагадав, що карантин необхідний, але він має бути для всіх.

Я противник такого карантину. Коли нібито не можна працювати – але насправді "якщо дуже хочеться, то можна". Тому що я не бачу логіки в тому. Знаєте, "червона зона" - а всі працювали! Хіба, може, тільки ринки закриті – тобто таки знайшли тих, кому не дозволяти. Такі наші подвійні стандарти в Україні: якщо ти ближче до влади, то тобі можна зробити виняток, а якщо ти далі від влади – то виконуй усі вимоги. Тому я і досі вважаю, що обмеження повинні бути, але вони повинні бути розумними: не закривати економіку, не закривати бізнес. Вважаю, що не до кінця допрацьовують поліція, санепідемслужба. Але в нашій країні карантин вигідний тій самій поліції, епідемслужбі та іншим. Тому що це якраз і можливість розділити на "свій – не свій", - пояснив Руслан Марцінків.

Мер розповів, що місто має виплатити зі свого бюджету 30 млн грн "карантинної допомоги" підприємцям, і ще 1-1,5 млн грн щотижня виплачує інших матеріальних допомог: хворим на ковід, на поховання померлих від ковід, інші допомоги. Повернутися до "докарантинного" рівня Івано-Франківськ зможе на кінець 2022 року за умови вакцинації більшості населення. Водночас, він додав, що вакцинація не проходить тими темпами, які необхідні.

Ми готові вакцинувати. Але коли на 300 тисяч населення 4 тисячі людей вакциновано – це капля в морі, це не дає ефекту, - сказав мер.

Розкритикував Марцінків і розгортання мобільного госпіталю в Богородчанах.

Я розумію, що потрібно показувати якусь діяльність – нібито "ми щось важливе робимо". Але це "важливе робимо" можна показувати в інший спосіб. Це як були поставили оту палатку, "мобільний госпіталь"… Ну до чого то було ставити в Богородчанах? Хотіли налякати людей? Та також можна в інший спосіб це робити. Ну було там кілька хворих, але це більше показуха, ніж реальна ситуація. Бо поруч стояли обласні лікарні, які були незаповнені і можна було туди класти пацієнтів. Немає державниицької позиції. Ми звикли таким "совком" мислити, радянською ментальністю. Покоління міняються, а радянська ментальність залишається…, - зауважив мер Івано-Франківська.

Щодо роботи курорту "Буковель" він переконаний, що краще було б дозволяти працювати поруч з ним малому бізнесу з дотриманням протиепідемічних заходів замість запроваджених в реальності "карантинних гойдалок", коли одні працюють, інші під забороною, а потім потрібно знаходити кошти на виплати "карантинних допомог".

Зрозуміло, що "Буковель" - це ще й туристична галузь, яка навколо нього працює, і так, вона, можливо, дещо більше сплачує. Але в цьому випадку неправильною була позиція, що "Буковелю" можна працювати, а малому бізнесу ні. Вважаю, що нічого би не було страшного, якби там працював поруч і якийсь один-другий промисловий магазинчик – одна людина на 20 квадратних метрів, і це було б дієвіше з дотриманням протиепідемічних обмежень, ніж такі карантинні "качелі". А зараз ми героїчно думаємо, як виплачувати карантинні допомоги малому бізнесу… Знову ж таки, тут питання засадниче: карантин має бути однаковий для всіх. А в нас винятки почалися з самого початку: "Епіцентр", "Буковель", оці всі ломбарди, магазини з золотом… Люди це все відчувають. І коли поруч стоять два магазини - один з золотом відкритий, а магазин з капцями має закритися – то люди справедливо питають, чи золото є предметом першої необхідності. Ну але всі звикли вже, що як і за радянських часів: центральна влада далеко, а ми тут якось виживаємо на місці, - обурився Марцінків.

Як повідомлялося, в Івано-Франківській області скасували "червону" зону карантину. З 11 квітня на території області більше не діють найбільш суворі обмеження.

Уже наступного дня "Буковель" відновив роботу, незважаючи на коронавірус.

Нагадаємо, 22 лютого на Франківщині відкрили перший в Україні мобільний госпіталь для COVID-хворих. 10 березня він почав приймати пацієнтів.

Але тільки 12 березня курорт "Буковель" закрили на карантин. Таке рішення ухвалила обласна комісія ТЕБ і НС.

4 березня мер Івано-Франківська Марцінків вакцинувався від COVID-19 у прямому ефірі. Йому зробили укол "залишковою дозою" вакцини CoviShield.

26 лютого курорт "Буковель” продовжив працювати не зважаючи на повний локдаун. Івано-Франківська область потрапило до "червоної” зони карантину