Карантин должен быть одинаков для всех, - мэр Ивано-Франковска о "Буковеле" с "Эпицентром" и малом бизнесе

Руслан Марцинкив возмущен "двойными стандантами" украинского локдауна

Руслан Марцинкив возмущен "двойными стандантами" украинского локдауна

Фото из открытых источников

Мэр Ивано-Франковска - города, который неделю как вышел из «красной зоны», считает, что карантинные ограничения должны быть разумными и одинаковыми для всех.

Об этом Руслан Марцинкив рассказал в эксклюзивном интервью RegioNews.

Мэр Ивано-Франковска призвал горожан быть осмотрительными и напомнил, что переход от "красной" к "желтой" зоне не означает снятия карантинных ограничений.

Главное, чтобы мы не расслабились и снова через три недели не вернулись в "красную" зону. Надо быть немного осмотрительнее. Сейчас имели пару теплых дней – так люди так вышли после этой "красной зоны", что было впечатление, что все: завтра потоп, последние дни... Поэтому угроза есть. И хочется, чтобы франковцы помнили, что от нас зависит, не вернемся ли мы снова в "красную зону". Хочется, чтобы все соблюдали правила: "желтая" зона не означает снятие карантинных требований. И пока мы все не вакцинируемся, или большинство, - до тех пор надо соблюдать карантинные требования, - сказал Марцинкив.

Он напомнил, что карантин необходим, но он должен быть для всех.

Я противник такого карантина. Когда якобы нельзя работать - но на самом деле "если очень хочется, то можно". Потому что я не вижу логики в том. Знаете, "красная зона" - а все работали! Разве, может, только рынки закрыты - то есть все-таки нашли тех, кому не разрешать. Таковы наши двойные стандарты в Украине: если ты ближе к власти, то тебе можно сделать исключение, а если ты дальше от власти – то выполняй все требования. Поэтому я до сих пор считаю, что ограничения должны быть, но они должны быть разумными: не закрывать экономику, не закрывать бизнес. Считаю, что не до конца дорабатывают полиция, санэпидемслужба. Но в нашей стране карантин выгоден той же полиции, эпидслужбе и прочим. Потому что это как раз и возможность разделить на "свой - не свой", - пояснил Руслан Марцинкив.

Мэр рассказал, что город должен выплатить из своего бюджета 30 млн грн "карантинной помощи" предпринимателям, и еще 1-1,5 млн грн еженедельно выплачивает других материальных пособий: больным ковидом, на погребение умерших от ковида, другие пособия. Вернуться к "докарантинному" уровню Ивано-Франковск сможет на конец 2022 года при условии вакцинации большинства населения. В то же время, он добавил, что вакцинация не проходит теми темпами, которые необходимы.

Мы готовы вакцинировать. Но когда на 300 тысяч населения 4 тысячи человек вакцинировано – это капля в море, это не дает эффекта, - сказал мэр.

Раскритиковал Марцинкив и развертывание мобильного госпиталя в Богородчанах.

Я понимаю, что нужно показывать какую-то деятельность - якобы "мы что-то важное делаем". Но это "важное делаем" можно показывать другим способом. Это как были поставили эту палатку, "мобильный госпиталь"... Ну к чему это было ставить в Богородчанах? Хотели напугать людей? Да также можно другим способом это делать. Ну было там несколько больных, но это больше показуха, чем реальная ситуация. Потому что рядом стояли областные больницы, которые были незаполнены и можно было туда класть пациентов. Нет государственной позиции. Мы привыкли таким "совком" мыслить, советской ментальностью. Поколения меняются, а советская ментальность остается..., - заметил мэр Ивано-Франковска.

Относительно работы курорта "Буковель" он убежден, что лучше было бы позволять работать рядом с ним малому бизнесу с соблюдением противоэпидемических мер вместо введенных в реальности "карантинных качелей", когда одни работают, другие под запретом, а потом нужно находить средства на выплаты "карантинных пособий".

Понятно, что "Буковель" - это еще и туристическая отрасль, которая вокруг него работает, и да, она, возможно, несколько больше платит. Но в этом случае неправильной была позиция, что "Буковелю" можно работать, а малому бизнесу нет. Считаю, что ничего бы не было страшного, если бы там работал рядом и какой-то один-второй промышленный магазинчик – один человек на 20 квадратных метров, и это было бы действеннее с соблюдением противоэпидемических ограничений, чем такие карантинные "качели". А сейчас мы героически думаем, как выплачивать карантинные пособия малому бизнесу... опять же, здесь вопрос основополагающий: карантин должен быть одинаков для всех. А у нас исключения начались с самого начала: "Эпицентр", "Буковель", эти все ломбарды, магазины с золотом... Люди все это чувствуют. И когда рядом стоят два магазина - один с золотом открыт, а магазин с тапочками должен закрыться – то люди справедливо спрашивают, является ли золото предметом первой необходимости. Ну да все привыкли уже, что как и в советское время: центральная власть далеко, а мы тут как-то выживаем на месте, - возмутился Марцинкив.

Как сообщалось, в Ивано-Франковской области отменили "красную" зону карантина. С 11 апреля на территории области больше не действуют наиболее строгие ограничения.

Уже на следующий день "Буковель" возобновил работу, несмотря на коронавирус.

Напомним, 22 февраля на Франковщине открыли первый в Украине мобильный госпиталь для COVID-больных. 10 марта он начал принимать пациентов.

Но только 12 марта курорт "Буковель" закрыли на карантин. Такое решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС.

4 марта мэр Ивано-Франковска Марцинкив вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире. Ему сделали укол "остаточной дозой" вакцины CoviShield.

26 февраля курорт "Буковель” продолжил работать, несмотря на полный локдаун. Ивано-Франковская область попала в "красную" зону карантина.