"Підкуп виборців був", - Марцінків про фальсифікації на довиборах на окрузі 87

Мер Франківська зазначив, що нещодавні вибори на Прикарпатті – це урок на майбутнє

Мер Франківська зазначив, що нещодавні вибори на Прикарпатті – це урок на майбутнє

Фото з відкритих джерел

Руслан Марцінків розповів про адміністративні та фінансові впливи на нещодавні довибори до Верховної ради на окрузі №87, де кандидат від «Свободи» потерпів поразку.

Про це Руслан Марцінків розповів в інтерв’ю RegioNews.

"Свободівець" Марцінків визнає, що своїм шансом на перемогу в цьому окрузі його партія скористалася не на 100 відсотків, і пояснив причини.

Наша участь у цих виборах продемонструвала, що ми мали шанс перемогти. Не на 100% ми ним скористалися – з різних причин. Але якщо б ми були на 5-6 тисяч голосів попереду – ніхто би в нас не вкрав цю перемогу. Це перше. Друге: коли ми стартували, ніхто не вірив, що ми можемо позмагатися з Шевченком, який стартував з 62 відсотками, і з кандидатами, які витрачали на компанію шалені кошти. Я вважаю, що тут ми недопрацювали. Всі разом, - сказав Руслан Марцінків.

Він пояснив, що на цьому окрузі "специфіка виборів трошки інша".

Я підтримував Руслана Кошулинського. Тут просто специфіка виборів трошки інша. В міській місцевості, в більших населених пунктах Кошулинський виграв, але в селах він не виграв. Тому що сільський виборець трошки іншим способом голосує, інші в нього пріоритети, - зауважив "свободівець".

Марцінків стверджує, що підкуп виборців був, і були фальсифікації на низці дільниць, і він навіть знає, на яких. Але на дільниці фальсифікатори не спіймані.

А те, що ми здалися… Що значить "здалися"? Офіційна інформація, по "живих" протоколах – ми на тисячу голосів програли. Воно є, і ти нікуди не дінешся. Якщо я фальсифікатора за руку не злапав на дільниці – то крути, не крути – це поразка, і треба її визнавати і рухатися далі. Це не слабкість. Кожна поразка вчить і дає можливість виграти далі, - констатував Марцінків.

Він додав, що "якби ми мали кілька тисяч голосів більше – ніхто би нічого не міг заперечити. Цих голосів не було".

Так, усі побачили, що влада може таким, скажімо, адміністративним методом "переголосувати" чи перерахувати голоси (бо ж не важливо, хто і як голосує – важливо, хто і як рахує). Це показало те, що треба готуватися до наступних виборів – і президентських, і парламентських, де такі технології будуть пробувати застосовувати. Єдине що – це буде важко застосувати в масштабі цілої країни, бо треба мати шалену кількість людей, які будуть це робити. Але це певний урок для всіх нас. Будь-який програш – це урок, який треба використати, - сказав мер Івано-Франківська.

Серед висновків, які "Свобода" зробила з цих виборів – це те, що "треба мати структуру".

Важко вести вибори з Франківська, не маючи сильних структур у районах. Ну але тут вибори були побудовані на великих грошах. Технологічно ми все ніби правильно зробили – якщо би це були демократичні нормальні вибори без підкупу виборців, без фальсифікацій, без "мереж", ми би виграли. А так… Ну людина ж прийшла. Ну, продала вона свій голос за 500 чи 1000 гривень – але вона прийшла з паспортом. Як ти їй можеш заборонити проголосувати? Не доведеш же ж. Це усвідомлений вибір, тільки іншої категорії. На жаль, багато людей продали свій голос через розчарування. І чим менше село, чим менше населення в ньому, чим бідніші люди – тим легше їх купити. Це приклад того, що цій владі не потрібен середній клас – тільки багаті і бідні. Бо бідних легко купити. Ці вибори яскраво це показали, - підсумував Марцінків.

Як повідомлялося 2 квітня про довибори у Раду, Шевченко звинуватив владу у фальсифікаціях. Кандидат від "Свободи" Кошулинський допускає можливість проведення перевиборів.

12 квітня міська рада Івано-Франківська вимагає провести перевибори на округах № 87 та № 50. Ще однією вимогою є розслідування порушень під час довиборів в Раду.

19 квітня Вірастюк оскаржив дії ЦВК, однак суд став на захист комісії.

22 квітня Верховний Суд підтвердив правомірність дій ЦВК. Верховний Суд не погодився з висновками суду першої інстанції.

Тим часом більшість мешканців округу № 87 виступають за перевибори — опитування "Рейтингу”. 33% опитаних припускають, що на довиборах в Раду були фальсифікації.

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