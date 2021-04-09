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09 квітня 2021, 17:48 54

В Івано-Франківській області скасували "червону" зону карантину

09 квітня 2021, 17:48 54
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З 11 квітня на території області більше не будуть діяти найбільш суворі обмеження
Фото: із відкритих джерел
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В Івано-Франківській області офіційно скасовують обмеження "червоної" зони карантину, оскільки ситуація із поширенням COVID-19 в регіоні покращилась.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

За його словами, таке рішення 9 квітня під час позачергового засідання ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами засідання Державна комісія вирішила скасувати з 00 годин 00 хвилин 10 квітня 2021 року "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Івано-Франківської області”, - написав Немчінов.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що в Івано-Франківській області "червону” зону скасують 9 квітня.

Івано-Франківська область потрапила до "червоної” зони карантину ще 26 лютого.

коронавірус карантин МОЗ червона зона Івано-Франківська область

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