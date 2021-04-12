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12 квітня 2021, 10:42 107

"Буковель" відновив роботу, незважаючи на коронавірус

12 квітня 2021, 10:42 107
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Прикарпаття вийшло з "червоної" зони карантину
Прикарпаття вийшло з "червоної" зони карантину
Фото: bukovel.com
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Гірськолижний курорт "Буковель" відновив свою роботу у зв'язку з тим, що Прикарпаття вивели з "червоної" зони епідеміологічної небезпеки.

Як передає RegioNews, про це повідомив співвласник туристичного комплексу Олександр Шевченко Facebook.

Якимось таємним чином ми перескочили з "червоної" зони відразу в "жовту". Українські Карпати зараз знову можуть вітати туристів", - написав Шевченко.

За його словами, вже працюють підйомники №1, 2 і 7. Але з кожним днем будуть відкривати все більше підйомників, трас і інших об'єктів. Відзначається, що катання триватиме до кінця квітня.

Раніше повідомлялося, що підприємці вимагали закриття "Буковеля": вважають його розсадником коронавірусу. Учасники акції обурені, що на Прикарпатті введено "вибірковий" карантин.

карантин Прикарпаття горы Буковель курорти зона

 
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