Курорт "Буковель" закрили на карантин

Таке рішення ухвалила обласна комісія ТЕБ і НС

Таке рішення ухвалила обласна комісія ТЕБ і НС

Фото з відкритих джерел

Гірськолижний курорт «Буковель» на Прикарпатті закривають на карантин. Таке рішення ухвалили за підсумками засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили на пресконференції Івано-Франківської облдержадміністрації, передає RegioNews з посиланням на Громадське.

Було ухвалене рішення про припинення діяльності курорту "Буковель". Це вимушене рішення і напевно не останнє, яке буде. "Червона" зона, у якій ми перебуваємо, розвивається, ㅡ сказав голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук.

В ОДА зазначили, що обмежать в’їзд на територію Поляницької територіальної громади, де розташований курорт. Так, безперешкодно там зможуть пересуватися лише місцеві жителі або люди, які там працюють.

Головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук повідомив, що у кількох районах області склалась неблагополучна ситуація з COVID-19, а попередні рішення комісії ТЕБ та НС "не дали такого бажаного ефекту".

Наразі рівень завантаженості ліжок для пацієнтів з коронавірусом в області складає майже 82%. В ОДА зазначили, що не можуть більше просто відкривати додаткові ліжка, адже епідемія розгортається "у геометричній прогресії".

Так можна нескінченно відкривати ліжкомісця. Але якщо ми дійсно не припинимо передачу цього вірусу, ефекту від цього не буде жодного, ㅡ каже Савчук.

Як повідомлялося, учора підприємці вимагають закриття "Буковелю": вважають його розсадником коронавірусу. Учасники акції обурені, що на Прикарпатті введено "вибірковий" карантин.

Раніше, 26 лютого повідомлялося, що курорт "Буковель” продовжить працювати не зважаючи на повний локдаун. Івано-Франківська область потрапило до "червоної” зони карантину.