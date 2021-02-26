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26 лютого 2021, 11:31 59

Курорт "Буковель” продовжить працювати не зважаючи на повний локдаун

26 лютого 2021, 11:31 59
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Івано-Франківська область потрапило до "червоної” зони карантину
Івано-Франківська область потрапило до "червоної” зони карантину
Фото: із відкритих джерел
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Гірськолижний курорт "Буковель" з деякими обмеженнями продовжить працювати у період дії на території Івано-Франківської області обмежень “червоної” зони карантину з 26 лютого до 12 березня.

Про це заявила пресслужба курорту, передає RegioNews.

Там стверджують, що будуть працювати траси, підйомники та готелі. В кафе, барах і ресторанах буде можливість зробити замовлення на виніс та з доставкою.

На період дії карантинних обмежень скасують масові заходи, концерти та розважальні програми. Також на території "Буковелю" зберігається масковий режим.

Ми ретельно прибираємо та кварцуємо номери, а наш медичний пункт працює в цілодобовому режимі. В разі потреби там завжди можна зробити ПЛР-тест", - заявляють в пресслужбі.

Нагадаємо, на Прикарпатті додатково розгорнули ще понад 600 COVID-ліжок.

23 лютого Кабмін посилив карантин в Івано-Франківській області, там буде запроваджений "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Мер Івано-Франківська раніше пояснив, що спалах COVID-19 на Франківщині стався через туристичний потенціал регіону. Також повідомлялось, що в "Буковелі" посилять карантин: закриють кафе і ресторани.

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