Курорт "Буковель” продовжить працювати не зважаючи на повний локдаун

Івано-Франківська область потрапило до "червоної” зони карантину

Івано-Франківська область потрапило до "червоної” зони карантину

Фото: із відкритих джерел

Гірськолижний курорт "Буковель" з деякими обмеженнями продовжить працювати у період дії на території Івано-Франківської області обмежень “червоної” зони карантину з 26 лютого до 12 березня.

Про це заявила пресслужба курорту, передає RegioNews.

Там стверджують, що будуть працювати траси, підйомники та готелі. В кафе, барах і ресторанах буде можливість зробити замовлення на виніс та з доставкою.

На період дії карантинних обмежень скасують масові заходи, концерти та розважальні програми. Також на території "Буковелю" зберігається масковий режим.

Ми ретельно прибираємо та кварцуємо номери, а наш медичний пункт працює в цілодобовому режимі. В разі потреби там завжди можна зробити ПЛР-тест", - заявляють в пресслужбі.

Нагадаємо, на Прикарпатті додатково розгорнули ще понад 600 COVID-ліжок.

23 лютого Кабмін посилив карантин в Івано-Франківській області, там буде запроваджений "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Мер Івано-Франківська раніше пояснив, що спалах COVID-19 на Франківщині стався через туристичний потенціал регіону. Також повідомлялось, що в "Буковелі" посилять карантин: закриють кафе і ресторани.