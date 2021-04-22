Справа про "плівки Вовка": судді ОАСК обрали запобіжний захід

За даними ЗМІ, запобіжний захід обрали судді-спікеру ОАСК Богдану Саніну

За даними ЗМІ, запобіжний захід обрали судді-спікеру ОАСК Богдану Саніну

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та застосував до судді Окружного адміністративного суду Києва запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. На сьогодні це становить 227 тис. грн, - йдеться у повідомленні.

На підозрюваного також поклали додаткові обов’язки: прибувати до прокурорів, слідчого судді, суду за першою вимогою; повідомляти прокурору, суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі.

Строк дії обов’язків – до 22 червня 2021 року.

До підозрюваного може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, якщо він не виконуватиме покладені на нього обов’язки.

За даними видання Liga.net, запобіжний захід обрали судді-спікеру ОАСК Богдану Саніну.

Як повідомлялося, 9 березня ВАКС вже вшосте дозволив примусове доставлення глави ОАСК Павла Вовка. Одіозний голова ОАСК п'ять разів не з'являвся до суду попри рішення про примусове доставлення.

Тим часом суддя Вовк подав на Україну до ЄСПЛ через підлеглих Ситника, — ЗМІ. Заява була подана ще в січні.

Також 13 квітня Зеленський вніс в Раду законопроект про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Він заявив, що довіра до цього суду втрачена.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року НАБУ повідомило про підозру голові Окружного адміністративного суду Павлу Вовку і його заступнику Євгену Аблову. Також повідомлення про підозру вручили п’яти іншим суддям і керівнику Державної судової адміністрації Зиновію Холоднюку. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади в рамках справ Майдану.