08:58  22 квітня
В Україні понад 16 тисяч нових COVID-хворих: найбільше в Києві та на Харківщині
15:32  22 квітня
Мер Добропілля Аксьонов достроково склав свої повноваження
08:11  22 квітня
На Донбасі зафіксували 8 порушень режиму "тиші": ніхто з військових не постраждав
UA | RU
UA | RU
22 квітня 2021, 12:42 1685

Справа про "плівки Вовка": судді ОАСК обрали запобіжний захід

22 квітня 2021, 12:42 1685
Читайте также на русском языке
За даними ЗМІ, запобіжний захід обрали судді-спікеру ОАСК Богдану Саніну
За даними ЗМІ, запобіжний захід обрали судді-спікеру ОАСК Богдану Саніну
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави розміром 227 тис. грн судді Окружного адмінсуду Києва.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та застосував до судді Окружного адміністративного суду Києва запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. На сьогодні це становить 227 тис. грн, - йдеться у повідомленні.

На підозрюваного також поклали додаткові обов’язки: прибувати до прокурорів, слідчого судді, суду за першою вимогою; повідомляти прокурору, суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі.

Строк дії обов’язків – до 22 червня 2021 року.

До підозрюваного може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, якщо він не виконуватиме покладені на нього обов’язки.

За даними видання Liga.net, запобіжний захід обрали судді-спікеру ОАСК Богдану Саніну.

Як повідомлялося, 9 березня ВАКС вже вшосте дозволив примусове доставлення глави ОАСК Павла Вовка. Одіозний голова ОАСК п'ять разів не з'являвся до суду попри рішення про примусове доставлення.

Тим часом суддя Вовк подав на Україну до ЄСПЛ через підлеглих Ситника, — ЗМІ. Заява була подана ще в січні.

Також 13 квітня Зеленський вніс в Раду законопроект про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Він заявив, що довіра до цього суду втрачена.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року НАБУ повідомило про підозру голові Окружного адміністративного суду Павлу Вовку і його заступнику Євгену Аблову. Також повідомлення про підозру вручили п’яти іншим суддям і керівнику Державної судової адміністрації Зиновію Холоднюку. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади в рамках справ Майдану.

суд ВАКС залог суддя суддя Вовк оаск

У Києві судитимуть одного із суддів, що перешкоджав мітингам під час Майдану
22 квітня 2021, 11:44
Судді поскаржилися в ПАРЄ на Зеленського через ліквідацію ОАСК
21 квітня 2021, 19:57
Суд залишив під вартою брата скандального судді ОАСК Вовка
21 квітня 2021, 17:58
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Мер Івано-Франківська Марцінків: Ніхто не народжується "вічним мером" чи "вічним депутатом"
Квартири, машини та гроші, гроші, гроші. ТОП-3 найцікавіших декларацій голів ОДА
Всі публікації »
Віталій Бала
Володимир Фесенко
Ігор Черняк
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram