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22 квітня 2021, 11:44 402

У Києві судитимуть одного із суддів, що перешкоджав мітингам під час Майдану

22 квітня 2021, 11:44 402
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Суддя перешкоджав січневим протестам у 2014 році
Суддя перешкоджав січневим протестам у 2014 році
Фото: з відкритих джерел
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Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього судді одного з районних судів м. Києва, а на теперішній час адвоката. Його обвинувачують у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій, вчиненому службовою особою.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

Встановлено, що 23 січня 2014 року, за відсутності доказів та обставин, що обтяжують відповідальність, суддя притягнув до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення (невиконання водіями вимог про зупинку), двох учасників руху колони транспортних засобів 29 грудня 2013 року від вул. Хрещатик до резиденції колишнього Президента України в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

При цьому, заради припинення мітингів та демонстрацій біля резиденції "Межигір’я", суддя призначив їм найбільш суворий вид адміністративного стягнення, передбачений санкцією статті, – позбавлення права керування транспортним засобом.

Надалі апеляційним судом провадження були закриті, а суддя рішенням Вищої ради правосуддя звільнений з посади.

Як повідомлялося в лютому щодо справ Майдану, заочно судитимуть майже 90 підозрюваних у злочинах. ДБР окреслило коло осіб, які можуть бути причетними до загибелі протестувальників.

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