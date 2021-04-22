Дело о "пленках Вовка": судье ОАСК избрали меру пресечения

По данным СМИ, меру пресечения избрали судье-спикеру ОАСК Богдану Санину

По данным СМИ, меру пресечения избрали судье-спикеру ОАСК Богдану Санину

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к судье Окружного административного суда Киева меру пресечения в виде залога в размере 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. На сегодня это составляет 227 тыс. грн, - говорится в сообщении.

На подозреваемого также возложили дополнительные обязанности: прибывать к прокурорам, следственному судье, суду по первому требованию; сообщать прокурору, суду об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении.

Срок действия обязанностей - до 22 июня 2021 года.

К подозреваемому может быть применена более жесткая мера пресечения, если он не будет исполнять возложенные на него обязанности.

По данным издания Liga.net, меру пресечения избрали судье-спикеру ОАСК Богдану Санину.

Как сообщалось, 9 марта ВАКС уже в шестой раз разрешил принудительную доставку главы ОАСК Павла Вовка. Одиозный председатель ОАСК пять раз не являлся в суд несмотря на решение о принудительной доставке.

Тем временем судья Вовк подал на Украину в ЕСПЧ из-за подчиненных Сытника, — СМИ. Заявление было подано еще в январе.

13 апреля Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. Он заявил, что доверие к этому суду утрачено.

Напомним, 17 июля 2020 года НАБУ сообщило о подозрении председателю Окружного административного суда Павлу Вовку и его заместителю Евгению Аблову. Также уведомление о подозрении вручили пяти другим судьям и руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти в рамках дел Майдана.