На Харківщині СБУ затримала автобуси з "тітушками"

Понад 60 зловмисників хотіли дестабілізувати ситуацію і створити "картинку для росЗМІ"

Понад 60 зловмисників хотіли дестабілізувати ситуацію і створити "картинку для росЗМІ"

Фото СБУ

В рамках масштабних антитерористичних навчань на Харківщині попереджено проникнення на територію області кількох груп "тітушок" загальною кількістю понад 60 осіб.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Автобуси з "тітушками" були затримані на під’їздах до Харкова з боку Донецька, Дніпра та Полтави. Всі ці особи є мешканцями інших регіонів України і не мають жодного стосунку до Харківської області.

Зазначені акції мали на меті дестабілізувати громадсько-політичну ситуацію в регіоні та створити вигідну керівництву Росії "картинку" для обґрунтування можливих актів агресії РФ проти України, - повідомляють в СБУ.

Правоохоронці Харківщини, використовуючи усі передбачені законом засоби, припиняють можливі протиправні дії.

Координаційна група Антитерористичного центру відслідковує можливі спроби радикальних угруповань зловживати правом громадян на проведення масових заходів, метою яких є провокування заворушень та інших дій антигромадської спрямованості. КГ АТЦ реагує на факти здійснення будь-яких злочинів. Ми вживаємо відповідні заходи з їх припинення, проведення невідкладних слідчих дій та направлення матеріалів за підслідністю.

Антитерористичні навчання проводяться Службою безпеки України з залученням підрозділів Національної поліції, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури та інших членів Координаційної групи Антитерористичного центру.

Служба відкрита для громадян України і закликаємо усіх в разі виявлення фактів підготовки до скоєння протиправних дій невідкладно повідомляти будь-яким зручним способом, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося 13 травня, СБУ проведе антитерористичні навчання на Харківщині біля кордону з Росією. Вони будуть тривати до кінця травня.

Також СБУ повідомила, що у деяких регіонах через антитерористичні навчання можуть запровадити особливий режим. Тренувальні заходи проводяться в умовах, максимально наближених до реальних.

Окрім цього, співробітники спецслужб переведені у режим підвищеної готовності в усіх областях - СБУ. Країна-агресор може провокувати акції протесту і заворушення.