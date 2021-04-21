На Харківщині СБУ затримала автобуси з "тітушками"
В рамках масштабних антитерористичних навчань на Харківщині попереджено проникнення на територію області кількох груп "тітушок" загальною кількістю понад 60 осіб.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.
Автобуси з "тітушками" були затримані на під’їздах до Харкова з боку Донецька, Дніпра та Полтави. Всі ці особи є мешканцями інших регіонів України і не мають жодного стосунку до Харківської області.
Зазначені акції мали на меті дестабілізувати громадсько-політичну ситуацію в регіоні та створити вигідну керівництву Росії "картинку" для обґрунтування можливих актів агресії РФ проти України, - повідомляють в СБУ.
Правоохоронці Харківщини, використовуючи усі передбачені законом засоби, припиняють можливі протиправні дії.
Координаційна група Антитерористичного центру відслідковує можливі спроби радикальних угруповань зловживати правом громадян на проведення масових заходів, метою яких є провокування заворушень та інших дій антигромадської спрямованості. КГ АТЦ реагує на факти здійснення будь-яких злочинів. Ми вживаємо відповідні заходи з їх припинення, проведення невідкладних слідчих дій та направлення матеріалів за підслідністю.
Антитерористичні навчання проводяться Службою безпеки України з залученням підрозділів Національної поліції, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури та інших членів Координаційної групи Антитерористичного центру.
Служба відкрита для громадян України і закликаємо усіх в разі виявлення фактів підготовки до скоєння протиправних дій невідкладно повідомляти будь-яким зручним способом, - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося 13 травня, СБУ проведе антитерористичні навчання на Харківщині біля кордону з Росією. Вони будуть тривати до кінця травня.
Також СБУ повідомила, що у деяких регіонах через антитерористичні навчання можуть запровадити особливий режим. Тренувальні заходи проводяться в умовах, максимально наближених до реальних.
Окрім цього, співробітники спецслужб переведені у режим підвищеної готовності в усіх областях - СБУ. Країна-агресор може провокувати акції протесту і заворушення.