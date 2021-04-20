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20 квітня 2021, 17:33 1177

СБУ заблокувала масштабне розкрадання дизпального на Укрзалізниці

20 квітня 2021, 17:33 1177
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Організатора схеми затримали при передачі хабаря ревізору
Організатора схеми затримали при передачі хабаря ревізору
Фото СБУ
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Служба безпеки України викрила масштабний механізм розкрадання дизельного пального в АТ «Укрзалізниця».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що "схема" існувала у більшості структурних підрозділів товариства протягом тривалого часу. За висновками фахівців галузі, збитки від цього механізму можуть сягати десятків мільйонів гривень.

Задокументовано, що функціонування корупційного механізму не припинялось навіть в умовах критично низьких залишків дизпалива на залізниці.

Зокрема, у ході проведення перевірок співробітники СБ України спільно з представниками офісу безпеки АТ "Укрзалізниця" виявили значні порушення в одному із структурних підрозділів регіональної філії "Південна залізниця". Правоохоронці отримали докази причетності керівництва цього підрозділу до розкрадання пального. Щоб приховати виявлені факти, зловмисники запропонували хабар представнику офісу з безпеки АТ "Укрзалізниця" ‒ керівнику ревізійної комісії, - йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби затримали у Харкові організатора схеми під час передачі всієї суми неправомірної вигоди. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

СБ України спільно із АТ "Укрзалізниця" продовжує вживати заходи із недопущенню зриву перевізного процесу на залізничному транспорті через брак дизельного пального.

Як повідомлялося, в "Укрзалізниці" заявили про критичну нестачу дизпалива. Там кажуть, що дизпалива є лише на чотири доби.

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