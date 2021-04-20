Співробітники спецслужб переведені у режим підвищеної готовності в усіх областях - СБУ

Країна-агресор може провокувати акції протесту і заворушення

Країна-агресор може провокувати акції протесту і заворушення

Фото: СБУ

Речник СБУ Артем Дехтяренко заявив, що Служба безпеки України перевіряє всю інформацію, яка може становити загрозу національній безпеці держави, а співробітники спецслужб переведені у режим підвищеної готовності в усіх регіонах країни.

Про це він повідомив у коментарі "Укрінформу", передає RegioNews.

"Звичайно, СБУ постійно моніторить, аналізує та перевіряє всю інформацію, яка може свідчити про загрози державній безпеці України. Ми адаптуємо свою роботу залежно від актуальних викликів часу. При цьому значна її частина може бути непублічною. Це - одна зі специфіки служби. Також налагоджена системна комунікація і співпраця з колегами по силовому блоку, котрі згідно з законом відповідають кожен за свій напрям", - сказав Дехтяренко, відповідаючи на запитання, чи перевіряють правоохоронці інформацію про роздмухування сепаратистських настроїв в окремих регіонах України.

Він додав, що ескалація збройного протистояння з РФ та нарощування агресивної риторики з боку країни-агресора спонукають Службу безпеки України до адекватних заходів протидії.

На сьогодні співробітники СБУ у всіх областях, а не тільки у прикордонних, переведені у режим підвищеної готовності. Посилено контррозвідувальну та оперативно-розшукову складові діяльності Служби. У більшості областей країни СБУ уже проводить чи невдовзі заплановані масштабні антитерористичні навчання", - розповів речник.

Він також зазначив, що країна-агресор проводить інформаційні спецоперації з метою поширення панічних настроїв в українському суспільстві, а також може провокувати акції протесту і заворушення. Дехтяренко запевнив, що спецслужби до спроб розхитати ситуацію чи влаштувати провокації відносяться з особливою увагою.

Нагадаємо, 6 квітня у прикордонних районах півдня України оголосили збори тероборони, резервістів будуть готувати до захисту державного кордону.

Також повідомлялось, що СБУ проведе антитерористичні навчання на Харківщині.

Також у Херсонській області СБУ проводить масштабні антитерористичні навчання.