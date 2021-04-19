У деяких регіонах через антитерористичні навчання можуть запровадити особливий режим - СБУ

Тренувальні заходи проводяться в умовах, максимально наближених до реальних

Тренувальні заходи проводяться в умовах, максимально наближених до реальних

Фото: СБУ

Служба безпеки України у більшості областей проводить багатоетапні антитерористичні навчання, під час яких буде приділятися посилена увага відпрацюванню захисту стратегічно важливих об’єктів та державного кордону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

У них беруть участь регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Держприкордонслужби, Національної гвардії, Збройних Сил України, ДСНС, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Метою проведення заходів є удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам. В ході тренувань під посиленим захистом перебувають об’єкти критичної інфраструктури, у тому числі енергетичної і транспортної системи”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що під час навчань в окремих районах можуть тимчасово запроваджувати особливий режим.

Він буде проявлятися у обмеженні або забороні на рух транспортних засобів і пішоходів, перевірках документів, що посвідчують особу, оглядах автомобілів тощо.

Тренувальні заходи проводяться в умовах максимально наближених до реальних та з неухильним дотриманням прав і свобод громадян. СБУ звертається до громадян України із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців”, - заявили у спецслужбі.

Нагадаємо, 6 квітня у прикордонних районах півдня України оголосили збори тероборони, резервістів будуть готувати до захисту державного кордону.

Також повідомлялось, що СБУ проведе антитерористичні навчання на Харківщині.

Також у Херсонській області СБУ проводить масштабні антитерористичні навчання.