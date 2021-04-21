На Харьковщине СБУ задержала автобусы с "титушками"

Более 60 злоумышленников хотели дестабилизировать ситуацию и создать "картинку для росСМИ"

Более 60 злоумышленников хотели дестабилизировать ситуацию и создать "картинку для росСМИ"

Фото СБУ

В рамках масштабных антитеррористических учений на Харьковщине предотвращено проникновение на территорию области нескольких групп "титушек" общим количеством более 60 человек.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Автобусы с "титушками" были задержаны на подъездах к Харькову со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. Все эти лица являются жителями других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области.

Указанные акции имели целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России "картинку" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины, - сообщают в СБУ.

Правоохранители Харьковщины, используя все предусмотренные законом средства, пресекают возможные противоправные действия.

Координационная группа Антитеррористического центра отслеживает возможные попытки радикальных группировок злоупотреблять правом граждан на проведение массовых мероприятий, целью которых является провоцирование беспорядков и других действий антиобщественной направленности. КГ АТЦ реагирует на факты совершения любых преступлений. Мы принимаем соответствующие меры по их прекращению, проведению неотложных следственных действий и направлению материалов по подследственности.

Антитеррористические учения проводятся Службой безопасности Украины с привлечением подразделений Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и других членов Координационной группы Антитеррористического центра.

Служба открыта для граждан Украины и призываем всех в случае выявления фактов подготовки к совершению противоправных действий безотлагательно сообщать любым удобным способом, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 13 мая, СБУ проведет антитеррористические учения на Харьковщине у границы с Россией. Они будуть продолжаться до конца мая.

Также СБУ сообщила, что в некоторых регионах из-за антитеррористических учений могут ввести особый режим. Тренировочные мероприятия проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным.

Кроме этого, сотрудники спецслужб переведены в режим повышенной готовности во всех областях - СБУ. Страна-агрессор может провоцировать акции протеста и беспорядки.