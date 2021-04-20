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20 квітня 2021, 16:59 6

На Одещині стартували антитерористичні навчання

20 квітня 2021, 16:59 6
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Вони триватимуть три дні
Вони триватимуть три дні
Фото: Сайт СБУ
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20 квітня в Одеській області стартували антитерористичні навчання.

Як повідомили в Управлінні Служби безпеки України в Одеській області, 20-23 квітня регіональна координаційна група Антитерористичного центру при УСБУ в Одеській області проведе контрдиверсійні навчання на об'єктах можливих терористичних посягань, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

Тренування проходять в умовах, максимально наближених до реальних. Вони відбудуться на території Суворовського району Одеси і села Усатове.

Мета навчань - відпрацювання алгоритму протидії диверсійно-терористичних груп, перевірка рівня контрдиверсійної захищеності потенційно уразливих об'єктів, а також виконання комплексу інших заходів, спрямованих на вдосконалення міжвідомчої взаємодії.

Відомо, що у навчаннях беруть участь підрозділи СБУ, Національної поліції, Національної гвардії, Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Військової служби правопорядку, а також представники органів державної влади та місцевого самоврядування.

Раніше повідомлялося, що співробітники спецслужб переведені у режим підвищеної готовності в усіх областях.

Одеса СБУ учения терористи Одеська область

 
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