YouTube не відповів на звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK

Україна подала відповідний запит після запровадження санкцій РНБО в лютому цього року

Україна подала відповідний запит після запровадження санкцій РНБО в лютому цього року

Фото: із відкритих джерел

Відеохостинг Youtube поки що не надав відповідь на звернення України про блокування трансляції підсанкційних телеканалів "112”, NewsOne та ZIK, які відносять до сфери впливу нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Про це в інтерв'ю виданню РБК-Україна розповів міністр культури Олександр Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, щоб домогтися припинення трансляції цих каналів в інтернеті, Україна неодноразово зверталася до Youtube.

Звернення було, було і повторне звернення, тому що після цього були інші рішення з приводу санкцій по Медведчуку. Відповіді поки що не було", - розповів Ткаченко.

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

5 лютого Україна направила до YouTube звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK.

9 березня Зеленський заявив, що хоче довічно заблокувати YouTube телеканали Медведчука.