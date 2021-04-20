YouTube не ответил на обращение о блокировке каналов "112", NewsOne и ZIK

Украина подала соответствующий запрос после введения санкций СНБО в феврале этого года

Украина подала соответствующий запрос после введения санкций СНБО в феврале этого года

Фото: из открытых источников

Видеохостинг Youtube пока не предоставил ответ на обращение Украины о блокировании трансляции подсанкционных телеканалов "112", NewsOne и ZIK, которые относят к сфере влияния нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом в интервью изданию РБК-Украина рассказал министр культуры Александр Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, чтобы добиться прекращения трансляции этих каналов в интернете, Украина неоднократно обращалась к Youtube.

Обращение было, было и повторное обращение, так что после этого были другие решения по поводу санкций по Медведчуку. Ответа пока не было", - рассказал Ткаченко.

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

5 февраля Украина направила в YouTube обращение по поводу блокировки каналов "112”, NewsOne и ZIK.

9 марта Зеленский заявил, что хочет пожизненно заблокировать в YouTube телеканалы Медведчука.