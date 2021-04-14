У Донецькоблгазу забрали ліцензію

Голова НКРЕКП назвав дії газової компанії "диверсією"

Голова НКРЕКП назвав дії газової компанії "диверсією"

Фото: 24 канал

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) анулювала ліцензію ПАТ "Донецькоблгаз".

Рішення було ухвалене на засіданні НКРЕКП 14 квітня, передає RegioNews.

Анулювати ПАТ "Донецькоблгаз" ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, видану згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України, - йдеться в рішенні.

НКРЕКП за зверненням ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" провела перевірку на предмет дотримання ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" вимог законодавства щодо здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу.

За результатами було встановлено, що Ліцензіат двічі протягом 2020 року не виконав умови відповідного договору з транспортування природного газу, укладеного з ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", в частині оплати вартості щодобових небалансів за газові місяці жовтня, листопада та грудня 2020 року. Це призвело до того, що заборгованість ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" станом на 16.03.2021 за врегулювання щодобових небалансів за вказані газові місяці минулого року склала 353,9 млн грн (з ПДВ) або 87,12 % від загальної їх вартості.

Дії "ДОНЕЦЬКОБЛАГАЗУ" - це не просто повторне порушення ліцензійних умов, це диверсія проти споживачів, проти країни. Адже минулого місяця це підприємство відключало від газопостачання теплокомуненерго попри чітку позицію Регулятора, оператора газотранспортної системи, НАК "Нафтогаз України" щодо неприпустимості таких відключень. Державі не потрібен ліцензіат, що накопичує борги перед оператором ГТС та відключає теплокомуненерго, - наголосив Голова НКРЕКП В.Тарасюк під час розгляду цього питання на засіданні Комісії.

Як повідомлялося 7 квітня, "Донецькоблгаз" самоправно зупинив газопостачання для 59 котелень - поліція відкрила справу.

9 березня на Донеччині відкрили 83 кримінальні справи через відключення котелень.

Згодом Данілов заявив, що "Донецькоблгаз" можуть повернути державі, якщо виявлять порушення. З'ясувалося, що власниками "Донецькоблгазу" є дві компанії, які чомусь зареєстровані в Гонконгу.

19 березня введені санкції РНБО проти двох компаній-власників "Донецькоблгазу". На 49,99% акцій "Донецькоблгазу" суд наклав арешт.