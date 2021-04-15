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15 квітня 2021, 21:40 134

ЗМІ оприлюднили список контрабандистів, проти яких РНБО запровадила санкції

15 квітня 2021, 21:40 134
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Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 15 квітня відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому було ухвалене рішення про запровадження персональних санкцій проти 12 фізичних осіб, причетних до контрабанди. Попри те, що імена цих людей РНБО не озвучила, ЗМІ оприлюднили список.

Про це повідомляє видання Стана.UA, передає RegioNews.

За інформацією журналістів, повний список осіб, проти яких сьогодні РНБО ввела санкції, виглядає наступним чином:

1. Куршутов Сеяр Османович;

2. Черкаський Олександр Юхимович;

3. Кукоба Едуард Якович;

4. Доронін Олег Володимирович;

5. Мелконян Тигран Сасуніковіч;

6. Полуситок Володимир Михайлович;

7. Аминев Денис Марселовіч;

8. Сердюк Сергій Павлович;

9. Грибанов Михайло Олександрович;

10. Попов Андрій Юрійович;

11. Богданов Олег Валерійович;

12. Дворак Юрій Миколайович.

Нагадаємо, 15 квітня під час засідання Ради національної безпеки та оборони обговорювалися події на Донбасі та нові санкції проти контрабандистів.

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