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09 березня 2021, 12:06 81

Зеленський хоче довічно заблокувати в YouTube телеканали Медведчука

09 березня 2021, 12:06 81
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Також йому не подобається контент телеканалу "Суспільне", який отримує державне фінансування
Також йому не подобається контент телеканалу "Суспільне", який отримує державне фінансування
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський розповів, що подальше завдання держави та суспільства він бачить у забезпеченні інформаційної безпеки, оскільки в "людей стріляють не тільки кулями, але і фейками".

Як передає RegioNews, про це президент заявив у ході форуму "Україна 30. Культура, медіа, туризм".

У зв'язку з цим, українська влада працює над блокуванням мовлення телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK на платформі YouTube. Раніше проти каналів, які пов'язують з нардепом Віктором Медведчуком, були введені санкції.

Президент зазначив, що ці канали прикриваються свободою слова, поширюючи дезінформацію.

Ми зробили і продовжуємо працювати, щоб на цих каналах можна було побачити тільки телевізійну настроювальну таблицю. А в інтернеті, зокрема на YouTube, вони отримали довічний бан", - повідомив Зеленський.

Голова держави також висловився з приводу телеканалів, які мають державне фінансування. Він вважає, що "Суспільне" отримує від держави дуже багато грошей, при цьому не роблячи найкращий контент і у нього накопичилося багато питань до цього телеканалу.

Нагадаємо, раніше на форумі Зеленський повідомив, що в Україні скоро розпочне свою роботу центр протидії дезінформації, який стане міжнародним хабом протидії пропаганді в усьому світі.

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