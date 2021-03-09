Зеленський хоче довічно заблокувати в YouTube телеканали Медведчука

Також йому не подобається контент телеканалу "Суспільне", який отримує державне фінансування

Також йому не подобається контент телеканалу "Суспільне", який отримує державне фінансування

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський розповів, що подальше завдання держави та суспільства він бачить у забезпеченні інформаційної безпеки, оскільки в "людей стріляють не тільки кулями, але і фейками".

Як передає RegioNews, про це президент заявив у ході форуму "Україна 30. Культура, медіа, туризм".

У зв'язку з цим, українська влада працює над блокуванням мовлення телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK на платформі YouTube. Раніше проти каналів, які пов'язують з нардепом Віктором Медведчуком, були введені санкції.

Президент зазначив, що ці канали прикриваються свободою слова, поширюючи дезінформацію.

Ми зробили і продовжуємо працювати, щоб на цих каналах можна було побачити тільки телевізійну настроювальну таблицю. А в інтернеті, зокрема на YouTube, вони отримали довічний бан", - повідомив Зеленський.

Голова держави також висловився з приводу телеканалів, які мають державне фінансування. Він вважає, що "Суспільне" отримує від держави дуже багато грошей, при цьому не роблячи найкращий контент і у нього накопичилося багато питань до цього телеканалу.

Нагадаємо, раніше на форумі Зеленський повідомив, що в Україні скоро розпочне свою роботу центр протидії дезінформації, який стане міжнародним хабом протидії пропаганді в усьому світі.