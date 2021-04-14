Фігурантів списку "топ-10 контрабандистів" можуть позбавити українського громадянства – ЗМІ

Вони, окрім українського, також мають громадянства інших країн

Вони, окрім українського, також мають громадянства інших країн

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Про це повідомляє УНН з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Позбавити громадянства України можуть Вадима Альперіна з Одеси, а також Олександра Єрімічука з Чернівців. Щодо них за рішенням РНБО Указом Президента запроваджено персональні санкції. Підставою для запровадження санкцій стала інформація, надана Службою безпеки України.

За інформацією джерела, Альперін має громадянство Ізраїлю, Єрімійчук - громадянство Румунії.

Також бізнесмена Араіка Амірхоняна, якого ЗМІ прозвали "тендерним тролем", нібито планують позбавити громадянства України та видворити за межі країни. Його немає у згаданому санкційному списку, але який є фігурантом розслідувань Служби безпеки України щодо привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах та щодо дій, спрямованих на повалення конституційного ладу з корисливих мотивів.

Як повідомлялося раніше, 2 квітня ввели санкції проти топ-10 української контрабанди. Президент анонсував законодавчі зміни щодо митного декларування.

Того ж дня стали відомі імена топ-10 контрабандистів, проти яких РНБО сьогодні ввела санкції. Також санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними.