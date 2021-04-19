Україна дала російському дипломату 72 години, щоб покинути територію держави

Наразі вирішується питання про повернення з Росії українського консула Олександра Сосонюка

Наразі вирішується питання про повернення з Росії українського консула Олександра Сосонюка

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Сьогодні, 19 квітня Міністерство закордонних справ направило російському дипломату офіційну ноту, у нього є 72 години для того, щоб покинути територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, передає RegioNews.

Сьогодні МЗС України надіслало ноту про оголошення одного із радників посольства Російської Федерації в Києві небажаною особою у зв’язку із діяльністю, несумісною із його дипломатичним статусом. Він має залишити територію нашої держави впродовж 72 годин", - сказав Ніколенко.

Повідомляється, що дипломатом, якого Україна вирішила вислати у відповідь на затримання ФСБ українського консула в Санкт-Петербурзі, виявився один із радників посольства РФ у Києві на прізвище Черніков.

Нагадаємо, у Росії спецслужби затримали українського консула нібито під час зустрічі з громадянином РФ.

Також повідомлялось, що українського консула, якого затримала ФСБ, вишлють із Росії. Пізніше Україна вирішила вислати старшого дипломата посольства Росії.