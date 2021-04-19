08:59  19 квітня
В Україні 6 тисяч нових COVID-хворих: більше всього на Харківщині і Дніпропетровщині
11:45  19 квітня
У Львові розроблять протокол святкування Великодня у "червоній" зоні
08:11  19 квітня
Поранення не сумісні з життям: на Донбасі загинув ще один захисник України
UA | RU
UA | RU
19 квітня 2021, 14:53 13

Україна дала російському дипломату 72 години, щоб покинути територію держави

19 квітня 2021, 14:53 13
Читайте также на русском языке
Наразі вирішується питання про повернення з Росії українського консула Олександра Сосонюка
Наразі вирішується питання про повернення з Росії українського консула Олександра Сосонюка
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 19 квітня Міністерство закордонних справ направило російському дипломату офіційну ноту, у нього є 72 години для того, щоб покинути територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, передає RegioNews.

Сьогодні МЗС України надіслало ноту про оголошення одного із радників посольства Російської Федерації в Києві небажаною особою у зв’язку із діяльністю, несумісною із його дипломатичним статусом. Він має залишити територію нашої держави впродовж 72 годин", - сказав Ніколенко.

Повідомляється, що дипломатом, якого Україна вирішила вислати у відповідь на затримання ФСБ українського консула в Санкт-Петербурзі, виявився один із радників посольства РФ у Києві на прізвище Черніков.

Нагадаємо, у Росії спецслужби затримали українського консула нібито під час зустрічі з громадянином РФ.

Також повідомлялось, що українського консула, якого затримала ФСБ, вишлють із Росії. Пізніше Україна вирішила вислати старшого дипломата посольства Росії.

Росія Україна МЗС скандал дипломатія

В Одесі й Дніпрі від ускладнень коронавірусу померли двоє дітей
19 квітня 2021, 13:59
Стало відомо, скільки грошей у березні отримали медзаклади для лікування COVID-пацієнтів
19 квітня 2021, 13:50
У МОН розповіли, чи можуть в Україні продовжити навчальний рік
19 квітня 2021, 12:59
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Кіровоградська ОДА вчергове лишилась без керівника. Хто наступний?
Ватні бороди, паркові статуї та збивання бурульок. Найгучніші харківські тендери-2021
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram