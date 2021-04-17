Україна вирішила вислати старшого дипломата посольства Росії

На думку МЗС України, Росія продовжує курс на подальше загострення

На думку МЗС України, Росія продовжує курс на подальше загострення

Фото: із відкритих джерел

У відповідь на дії Російської Федерації, яка наказала залишити свою територію українському консулу Олександру Сосонюку, Україна висилає старшого дипломата посольства Росії у Києві.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає RegioNews.

У заяві МЗС йдеться про те, що Україна висловила рішучий протест у зв'язку з затриманням і висилкою Олександра Сосонюка, а також відкинула висунуті йому звинувачення.

Також українське зовнішньополітичне відомство стверджує, що дії РФ грубо порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини від 1961 року та Віденську конвенцію про консульські відносини від 1963 року.

Українська сторона вважає, що такі дії Москви вкотре підтверджують обраний Росією курс на подальше загострення.

У відповідь на цю провокацію старший дипломат посольства Росії в Києві повинен покинути територію України протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня", - йдеться в заяві МЗС.

Нагадаємо, у Росії спецслужби затримали українського консула нібито під час зустрічі з громадянином РФ.

Також повідомлялось, що українського консула, якого затримала ФСБ, вишлють із Росії.