У Росії спецслужби затримали українського консула, МЗС готує відповідь

В Україні дії ФСБ назвали провокацією на тлі дестабілізаційних дій РФ

В Україні дії ФСБ назвали провокацією на тлі дестабілізаційних дій РФ

Фото: із відкритих джерел

У Росії ФСБ затримала українського консула в місті Санкт-Петербург Олександра Сосонюка за нібито отримання інформації закритого характеру.

Про це повідомляється на сайті ФСБ Росії, передає RegioNews.

Зазначається, що консула затримали під час зустрічі із громадянином РФ.

Федеральною службою безпеки Російської Федерації 16 квітня 2021 року в місті Санкт-Петербурзі в ході зустрічі з російським громадянином при отриманні інформації закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ Росії, затриманий на місці злочину український дипломат - консул генерального консульства України в місті Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк”, - йдеться в повідомленні.

Також спецслужби РФ заявляють, що до українського консула будуть застосовані "заходи відповідно до норм міжнародного права".

Як повідомляє РБК-Україна із посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, український консул Олександр Сосонюк вже знаходиться на території дипустанови, його було затримано на декілька годин.

Чергова провокація на тлі дестабілізаційних дій Росії. Російські правоохоронці затримали співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин. Зараз він знаходиться в українській дипустанові. Обставини затримання з‘ясовуються. У відповідності до існуючої практики та на основі принципу взаємності українська сторона готує відповідь", - сказав Ніколенко.

Нагадаємо, катери ФСБ РФ влаштували провокацію проти українських моряків в Азовському морі. Катерна група Військово-Морських Сил України здійснювала планове чергування.