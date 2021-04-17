10:24  17 квітня
Коронавірус в Україні: зафіксовано 15 тисяч нових випадків, найбільше на Харківщині
18:05  16 квітня
У Запорізькій області обмежили відвідування церков на Великодні свята
10:02  17 квітня
На Донбасі за добу 15 обстрілів, бойовики застосували заборонене озброєння
UA | RU
UA | RU
17 квітня 2021, 11:16 168

У Росії спецслужби затримали українського консула, МЗС готує відповідь

17 квітня 2021, 11:16 168
Читайте также на русском языке
В Україні дії ФСБ назвали провокацією на тлі дестабілізаційних дій РФ
В Україні дії ФСБ назвали провокацією на тлі дестабілізаційних дій РФ
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Росії ФСБ затримала українського консула в місті Санкт-Петербург Олександра Сосонюка за нібито отримання інформації закритого характеру.

Про це повідомляється на сайті ФСБ Росії, передає RegioNews.

Зазначається, що консула затримали під час зустрічі із громадянином РФ.

Федеральною службою безпеки Російської Федерації 16 квітня 2021 року в місті Санкт-Петербурзі в ході зустрічі з російським громадянином при отриманні інформації закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ Росії, затриманий на місці злочину український дипломат - консул генерального консульства України в місті Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк”, - йдеться в повідомленні.

Також спецслужби РФ заявляють, що до українського консула будуть застосовані "заходи відповідно до норм міжнародного права".

Як повідомляє РБК-Україна із посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, український консул Олександр Сосонюк вже знаходиться на території дипустанови, його було затримано на декілька годин.

Чергова провокація на тлі дестабілізаційних дій Росії. Російські правоохоронці затримали співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин. Зараз він знаходиться в українській дипустанові. Обставини затримання з‘ясовуються. У відповідності до існуючої практики та на основі принципу взаємності українська сторона готує відповідь", - сказав Ніколенко.

Нагадаємо, катери ФСБ РФ влаштували провокацію проти українських моряків в Азовському морі. Катерна група Військово-Морських Сил України здійснювала планове чергування.

Росія Україна ФСБ РФ затримання МЗС консульство

Коронавірус в Україні: зафіксовано 15 тисяч нових випадків, найбільше на Харківщині
17 квітня 2021, 10:24
У Миколаєві посеред вулиці застрелили чоловіка
16 квітня 2021, 18:15
Зеленський назвав дату наступної зустрічі радників "нормандської четвірки"
16 квітня 2021, 17:53
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Сто днів Старуха: як голова Запорізької ОДА став місцевим Голобородьком
Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram