Украина дала российскому дипломату 72 часа, чтобы покинуть территорию государства

Сейчас решается вопрос возвращения из России украинского консула Александра Сосонюка

Сейчас решается вопрос возвращения из России украинского консула Александра Сосонюка

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Сегодня, 19 апреля Министерство иностранных дел направило российскому дипломату официальную ноту, у него есть 72 часа для того, чтобы покинуть территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, передает RegioNews.

Сегодня МИД Украины направило ноту об объявлении одного из советников посольства Российской Федерации в Киеве нежелательным лицом в связи с деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом. Он должен покинуть территорию нашего государства в течение 72 часов", - сказал Николенко.

Сообщается, что дипломат, которого Украина решила выслать в ответ на задержание ФСБ украинского консула в Санкт-Петербурге, оказался один из советников посольства РФ в Киеве по фамилии Черников.

Напомним, в России спецслужбы задержали украинского консула якобы во время встречи с гражданином РФ.

Также сообщалось, что украинского консула, которого задержала ФСБ, вышлют из России. Позже Украина решила выслать старшего дипломата посольства России.