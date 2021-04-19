Украина дала российскому дипломату 72 часа, чтобы покинуть территорию государства
Сегодня, 19 апреля Министерство иностранных дел направило российскому дипломату официальную ноту, у него есть 72 часа для того, чтобы покинуть территорию Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, передает RegioNews.
Сегодня МИД Украины направило ноту об объявлении одного из советников посольства Российской Федерации в Киеве нежелательным лицом в связи с деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом. Он должен покинуть территорию нашего государства в течение 72 часов", - сказал Николенко.
Сообщается, что дипломат, которого Украина решила выслать в ответ на задержание ФСБ украинского консула в Санкт-Петербурге, оказался один из советников посольства РФ в Киеве по фамилии Черников.
Напомним, в России спецслужбы задержали украинского консула якобы во время встречи с гражданином РФ.
Также сообщалось, что украинского консула, которого задержала ФСБ, вышлют из России. Позже Украина решила выслать старшего дипломата посольства России.