В Одесі й Дніпрі від ускладнень коронавірусу померли двоє дітей

У обох дітей були супутні захворювання

У обох дітей були супутні захворювання

Рixabay

У Дніпрі та Одесі померли 11-річні дівчатка від COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Думську" та "Наше Місто".

У обласній дитячій лікарні у Одесі від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 11-річна мешканка Чорноморська. Дівчинка провела в обласній дитячій лікарні понад місяць. В результаті перенесеної коронавірусної інфекції у неї відмовили внутрішні органи. Вона перебувала у дуже важкому стані на діалізі.

Водночас в Дніпрі в обласній дитячій лікарні померла 11-річна дівчинка з декомпенсованим цукровим діабетом. Коронавірус посилив хронічну патологію.

Як розповів генеральний директор лікарні Олексій Власов, дівчинка з Дніпра неодноразово лікувалася в ендокринології. Коронавірус не є причиною летального результату, але свою негативну роль хвороба зіграла.

Нагадаємо, 18 квітня у ЗСУ померли ще двоє військових від коронавірусу.