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19 квітня 2021, 13:59 95

В Одесі й Дніпрі від ускладнень коронавірусу померли двоє дітей

19 квітня 2021, 13:59 95
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У обох дітей були супутні захворювання
У обох дітей були супутні захворювання
Рixabay
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У Дніпрі та Одесі померли 11-річні дівчатка від COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Думську" та "Наше Місто".

У обласній дитячій лікарні у Одесі від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 11-річна мешканка Чорноморська. Дівчинка провела в обласній дитячій лікарні понад місяць. В результаті перенесеної коронавірусної інфекції у неї відмовили внутрішні органи. Вона перебувала у дуже важкому стані на діалізі.

Водночас в Дніпрі в обласній дитячій лікарні померла 11-річна дівчинка з декомпенсованим цукровим діабетом. Коронавірус посилив хронічну патологію.

Як розповів генеральний директор лікарні Олексій Власов, дівчинка з Дніпра неодноразово лікувалася в ендокринології. Коронавірус не є причиною летального результату, але свою негативну роль хвороба зіграла.

Нагадаємо, 18 квітня у ЗСУ померли ще двоє військових від коронавірусу.

коронавірус Україна смерть хвороба лікарня

 
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