Стало відомо, скільки грошей у березні отримали медзаклади для лікування COVID-пацієнтів
Оплату отримали 503 спеціалізовані лікарні
Оплату отримали 503 спеціалізовані лікарні
Національна служба здоров'я повідомила, що у березні за лікування пацієнтів з COVID-19 у стаціонарі виплатила 1 млрд 993 млн грн.
Як повідомляє урядовий портал, кошти отримали понад 500 спеціалізованих лікарень, пише RegioNews.
Вказано, що надавачі екстреної медичної допомоги після відповідних законодавчих змін та переходу на новий тариф отримали доплату за лютий та повністю виплати за березень.
"За лікування пацієнтів з COVID-19 у стаціонарі у березні НСЗУ виплатила 1 млрд 993 млн грн. Оплату отримали 503 спеціалізовані лікарні", - вказано у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що за лікування пацієнтів з COVID-19 у стаціонарі у березні НСЗУ виплатила 1 млрд 993 млн грн.
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