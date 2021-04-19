08:59  19 квітня
В Україні 6 тисяч нових COVID-хворих: більше всього на Харківщині і Дніпропетровщині
11:45  19 квітня
У Львові розроблять протокол святкування Великодня у "червоній" зоні
08:11  19 квітня
Поранення не сумісні з життям: на Донбасі загинув ще один захисник України
UA | RU
UA | RU
19 квітня 2021, 12:59 1

У МОН розповіли, чи можуть в Україні продовжити навчальний рік

19 квітня 2021, 12:59 1
Читайте также на русском языке
Навчання школярів має тривати не менше, як 175 навчальних днів протягом року
Навчання школярів має тривати не менше, як 175 навчальних днів протягом року
Рixabay
Читайте также
на русском языке

Навчальний рік в освітніх закладах може бути продовжено, якщо виникне така потреба. Такі рішення ухвалює місцева влада.

Як пише RegioNews, про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов в ефірі "Сніданку з 1+1".

Він зазначив, що навчальний рік у школах за законом триває до 30 червня, а навчання має тривати не менше, як 175 навчальних днів протягом року.

"За законом навчальний рік триває до 30 червня. Якщо школа або управління/департамент вирішить продовжити навчальний рік, вони мають на це право", - сказав Горбачов.

Щодо продовження навчального року, він відповів: "Це все дуже індивідуально. Залежить від того, де саме це буде зроблено. Тому потрібно запитувати місцеву владу".

Раніше повідомлялося, що прийом першокласників в школи Києва буде відновлено вже в травні.

коронавірус Україна карантин школа локдаун

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Ватні бороди, паркові статуї та збивання бурульок. Найгучніші харківські тендери-2021
Сто днів Старуха: як голова Запорізької ОДА став місцевим Голобородьком
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua