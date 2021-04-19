У МОН розповіли, чи можуть в Україні продовжити навчальний рік

Навчання школярів має тривати не менше, як 175 навчальних днів протягом року

Навчання школярів має тривати не менше, як 175 навчальних днів протягом року

Рixabay

Навчальний рік в освітніх закладах може бути продовжено, якщо виникне така потреба. Такі рішення ухвалює місцева влада.

Як пише RegioNews, про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов в ефірі "Сніданку з 1+1".

Він зазначив, що навчальний рік у школах за законом триває до 30 червня, а навчання має тривати не менше, як 175 навчальних днів протягом року.

"За законом навчальний рік триває до 30 червня. Якщо школа або управління/департамент вирішить продовжити навчальний рік, вони мають на це право", - сказав Горбачов.

Щодо продовження навчального року, він відповів: "Це все дуже індивідуально. Залежить від того, де саме це буде зроблено. Тому потрібно запитувати місцеву владу".

Раніше повідомлялося, що прийом першокласників в школи Києва буде відновлено вже в травні.