У Львові розроблять протокол святкування Великодня у "червоній" зоні

У місті знову фіксують ріст захворюваності на COVID-19

У місті знову фіксують ріст захворюваності на COVID-19

Фото: із відкритих джерел

Львівська міська рада працює над розробкою протоколу, згідно з яким у місті буде відбуватися святкування Вербної неділі та Великодніх свят.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає RegioNews.

За словами мера Львова Андрія Садового, міська влада провела онлайн-зустрічі із представниками всіх конфесій. До цих нарад також долучались лікарі, які пояснювали складність епідемічної ситуації в місті.

Відтак ми дійшли згоди щодо проведення освячень. Зараз ми розробляємо протокол, згідно з яким це все буде відбуватися: лише на відкритому повітрі, з дотримання великої дистанції між вірянами. Також священнослужителі дозволяють самостійно освятити великодні кошики вдома свяченою водою”, - розповів Садовий.

Він додав, що потрібно не допустити ситуацій, коли багато людей будуть збиралось в одному місці.

За останні 2 дні ми знову бачимо ріст захворюваності. За вчора в комунальні лікарні поступило 39 людей, а виписано лише 8. Знову маємо зростаючу динаміку, наразі ситуація непроста”, - зазначив мер.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Запорізькій області обмежили відвідування церков на Великодні свята.

Також у Кличка закликали релігійні громади не проводити масові богослужіння.