У Львові розроблять протокол святкування Великодня у "червоній" зоні
Львівська міська рада працює над розробкою протоколу, згідно з яким у місті буде відбуватися святкування Вербної неділі та Великодніх свят.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає RegioNews.
За словами мера Львова Андрія Садового, міська влада провела онлайн-зустрічі із представниками всіх конфесій. До цих нарад також долучались лікарі, які пояснювали складність епідемічної ситуації в місті.
Відтак ми дійшли згоди щодо проведення освячень. Зараз ми розробляємо протокол, згідно з яким це все буде відбуватися: лише на відкритому повітрі, з дотримання великої дистанції між вірянами. Також священнослужителі дозволяють самостійно освятити великодні кошики вдома свяченою водою”, - розповів Садовий.
Він додав, що потрібно не допустити ситуацій, коли багато людей будуть збиралось в одному місці.
За останні 2 дні ми знову бачимо ріст захворюваності. За вчора в комунальні лікарні поступило 39 людей, а виписано лише 8. Знову маємо зростаючу динаміку, наразі ситуація непроста”, - зазначив мер.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Запорізькій області обмежили відвідування церков на Великодні свята.
Також у Кличка закликали релігійні громади не проводити масові богослужіння.