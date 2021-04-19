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19 апреля 2021, 11:45 296

Во Львове разработают протокол празднования Пасхи в "красной" зоне

19 апреля 2021, 11:45 296
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Фото: из открытых источников
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Львовский городской совет работает над созданием протокола, согласно которому в городе будет происходить празднование Вербного воскресенья и Пасхальных праздников.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передает RegioNews.

По словам мэра Львова Андрея Садового, городские власти провели онлайн-встречи с представителями всех конфессий. К этим совещаниям также присоединялись врачи, которые объясняли сложность эпидемической ситуации в городе.

Поэтому мы пришли к соглашению о проведении освящений. Сейчас мы разрабатываем протокол, согласно которому это все будет происходить: на открытом воздухе, с соблюдением большой дистанции между верующими. Также священнослужители разрешат самостоятельно освятить пасхальные корзины дома святой водой", - рассказал Садовый.

Он добавил, что нужно не допустить ситуаций, когда многие люди будут собиралось в одном месте.

За последние 2 дня мы снова видим рост заболеваемости. За вчера в коммунальные больницы поступило 39 человек, а выписали только 8. Снова имеем растущую динамику, пока ситуация непростая", - отметил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области ограничили посещение церквей на Пасху.

Также у Кличко призвали религиозные общины не проводить массовые богослужения.

карантин Львов праздник Пасха Андрей Садовый красная зона

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