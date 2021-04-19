У МОЗ повідомили про критичну COVID-ситуацію в лікарнях у восьми регіонах

Найбільш проблемна ситуація спостерігається у лікарнях Києва

Найбільш проблемна ситуація спостерігається у лікарнях Києва

Рixabay

Як повідомляє прес-служба МОЗ, у восьми регіонах України перевищена заповненість лікарняних ліжок з киснем для пацієнтів з коронавірусом, пише RegioNews.

Найбільш проблемна ситуація спостерігається у лікарнях Києва - в столиці зайняті 73,6% ліжок з киснем, тоді як норма становить більше ніж 65%. Також цей показник перевищено у лікарнях Київської (69,1%), Львівській (69,1%), Миколаївській (67,7%), Одеській (71,7%), Сумській (67,7%), Харківській (66,9%) і Хмельницькій (68,9%) областях.

У цілому рівень госпіталізацій не перевищено лише в шести областях - Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Тернопільській та Херсонській.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні зафіксували 6 тисяч нових COVID-хворих.