08:59  19 квітня
В Україні 6 тисяч нових COVID-хворих: більше всього на Харківщині і Дніпропетровщині
11:45  19 квітня
У Львові розроблять протокол святкування Великодня у "червоній" зоні
08:11  19 квітня
Поранення не сумісні з життям: на Донбасі загинув ще один захисник України
UA | RU
UA | RU
19 квітня 2021, 11:38 16

У МОЗ повідомили про критичну COVID-ситуацію в лікарнях у восьми регіонах

19 квітня 2021, 11:38 16
Читайте также на русском языке
Найбільш проблемна ситуація спостерігається у лікарнях Києва
Найбільш проблемна ситуація спостерігається у лікарнях Києва
Рixabay
Читайте также
на русском языке

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів з коронавірусу.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, у восьми регіонах України перевищена заповненість лікарняних ліжок з киснем для пацієнтів з коронавірусом, пише RegioNews.

Найбільш проблемна ситуація спостерігається у лікарнях Києва - в столиці зайняті 73,6% ліжок з киснем, тоді як норма становить більше ніж 65%. Також цей показник перевищено у лікарнях Київської (69,1%), Львівській (69,1%), Миколаївській (67,7%), Одеській (71,7%), Сумській (67,7%), Харківській (66,9%) і Хмельницькій (68,9%) областях.

У цілому рівень госпіталізацій не перевищено лише в шести областях - Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Тернопільській та Херсонській.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні зафіксували 6 тисяч нових COVID-хворих.

коронавірус Київ карантин червона зона лікарня

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Ватні бороди, паркові статуї та збивання бурульок. Найгучніші харківські тендери-2021
Сто днів Старуха: як голова Запорізької ОДА став місцевим Голобородьком
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua