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19 квітня 2021, 11:14 1794

У "Слуги народу" подумають над санкціями до нардепа Тищенка за вечірку в розпал локдауну

19 квітня 2021, 11:14 1794
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Потрібно спочатку розібратися в ситуації, вважають у партії
Потрібно спочатку розібратися в ситуації, вважають у партії
Фото: з відкритих джерел
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Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував ситуацію зі скандалом навколо святкування в розпал локдауну нардепом Миколою Тищенком дня народження його дружини в ресторані готелю Fairmont.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Страну".

Ми чекаємо коментар Миколи. Далі будемо це обговорювати. Потрібно спочатку зрозуміти, що він зробив, а потім застосовувати санкції. Дійсно розібратися, вдома це чи ні... Якщо ресторан працює під час карантину, напевно, санкції повинні бути не тільки до Миколи, але і до ресторану", - заявив голова "слуг".

За його словами, у фракції навчилися робити паузу, щоб правильно розглянути ситуацію, оскільки вже неодноразово були учасниками та свідками різних медіаскандалів, як з участю Тищенка, так і інших депутатів.

У нас зараз немає засідань фракції через локдаун, але активно працює чат фракції, до якого ви маєте повний доступ. Думаю, ви будете розуміти, що там відбувається. Небайдужі читачі відразу повідомлять", - заявив Корнієнко.

Раніше повідомлялося, що народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко влаштував пишну вечірку в готелі в честь дня народження своєї дружини Алли Барановської в розпал локдауну в Києві.

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