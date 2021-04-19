У "Слуги народу" подумають над санкціями до нардепа Тищенка за вечірку в розпал локдауну

Потрібно спочатку розібратися в ситуації, вважають у партії

Потрібно спочатку розібратися в ситуації, вважають у партії

Фото: з відкритих джерел

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував ситуацію зі скандалом навколо святкування в розпал локдауну нардепом Миколою Тищенком дня народження його дружини в ресторані готелю Fairmont.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Страну".

Ми чекаємо коментар Миколи. Далі будемо це обговорювати. Потрібно спочатку зрозуміти, що він зробив, а потім застосовувати санкції. Дійсно розібратися, вдома це чи ні... Якщо ресторан працює під час карантину, напевно, санкції повинні бути не тільки до Миколи, але і до ресторану", - заявив голова "слуг".

За його словами, у фракції навчилися робити паузу, щоб правильно розглянути ситуацію, оскільки вже неодноразово були учасниками та свідками різних медіаскандалів, як з участю Тищенка, так і інших депутатів.

У нас зараз немає засідань фракції через локдаун, але активно працює чат фракції, до якого ви маєте повний доступ. Думаю, ви будете розуміти, що там відбувається. Небайдужі читачі відразу повідомлять", - заявив Корнієнко.

Раніше повідомлялося, що народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко влаштував пишну вечірку в готелі в честь дня народження своєї дружини Алли Барановської в розпал локдауну в Києві.