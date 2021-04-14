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14 квітня 2021, 20:57 7

У COVID-лікарнях Запоріжжя критично не вистачає ліжко-місць - ОДА

14 квітня 2021, 20:57 7
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Пацієнтів із діагнозом COVID-19 пропонують направляти в лікарняні заклади області
Фото: із відкритих джерел
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У лікарнях "червоного" Запоріжжя середня завантаженість міських COVID-лікарень перевищує 70 відсотків, заповненість ще двох закладів становить 90%.

Про це повідомляється на сайті Запорізької обласної державної адміністрації, передає RegioNews.

Там зазначають, що у Мелітополі заповнені лише 28% лікарняних місць, тому місто запропонувало Запоріжжю прийняти хворих у разі потреби.

У нас сьогодні є вільні місця, а також необхідний кадровий та технічний потенціал, щоб у важкі часи приймати хворих із інших громад, в тому числі можемо підтримати колег із обласного центру, які опинились у надзвичайно складній ситуації", - заявив керівник відділу охорони здоров'я мерії Мелітополя Сергій Селевич.

Нагадаємо, 9 квітня у Запорізькій області почали діяти обмеження "червоної" зони карантину.

Також повідомлялось, що влада Запоріжжя вирішила обмежити роботу громадського транспорту.

коронавірус лікарні ОДА Запоріжжя червона зона

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