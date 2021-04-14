Кабмін схвалив звільнення голови Кіровоградської ОДА Назаренка

Відповідне рішення було прийнято за угодою сторін

Відповідне рішення було прийнято за угодою сторін

Про це в Facebook повідомив представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

Урядовці проголосували за: звільнення Назаренка Андрія Валерійовича - з посади голови Кіровоградської ОДА (за угодою сторін)", - повідомив Мокан.

Раніше повідомлялось, що 27 серпня 2020 року Зеленський представив нового очільника Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Назаренка.

Нагадаємо, 25 червня 2020 року затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. За даними НАБУ, він повинен був отримати від регіонального відділення одного з органів державної влади в області в цілому 1,8 млн грн неправомірної вигоди.