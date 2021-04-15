"Слуга народу" підтримає законопроєкт про спрощене розмитнення автомобілів на єврономерах – Гетманцев
Фракція "Слуга народу" підтримає законопроект №4644-д "Про внесення змін до Митного кодексу України про тимчасове спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України".
Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Я розумію важливість цього законопроекту, розумію його комплексність, я буду, безумовно, підтримувати цей закон, і фракція теж його підтримає, - сказав Гетманцев.
Народний депутат уточнив, що, вирішивши підтримати цей законопроект, пішов "на важкий для нього компроміс", попри те, що "виступав проти будь-яких компромісів із євробляхерами".
За словами народного депутата, довелося піти на такий компроміс, щоб надати останню можливість людям розмитнити автомобілі на єврономерах, які вони ввезли в Україну до 2021 року.
Як повідомлялося, у січні у Харкові і області поліція почала штрафувати водіїв "євроблях". Водії почали отримувати штрафи в розмірі 8500 грн.