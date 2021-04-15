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15 квітня 2021, 15:14 288

"Слуга народу" підтримає законопроєкт про спрощене розмитнення автомобілів на єврономерах – Гетманцев

15 квітня 2021, 15:14 288
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Фракція "Слуга народу" підтримає законопроект №4644-д "Про внесення змін до Митного кодексу України про тимчасове спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України".

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Я розумію важливість цього законопроекту, розумію його комплексність, я буду, безумовно, підтримувати цей закон, і фракція теж його підтримає, - сказав Гетманцев.

Народний депутат уточнив, що, вирішивши підтримати цей законопроект, пішов "на важкий для нього компроміс", попри те, що "виступав проти будь-яких компромісів із євробляхерами".

За словами народного депутата, довелося піти на такий компроміс, щоб надати останню можливість людям розмитнити автомобілі на єврономерах, які вони ввезли в Україну до 2021 року.

Як повідомлялося, у січні у Харкові і області поліція почала штрафувати водіїв "євроблях". Водії почали отримувати штрафи в розмірі 8500 грн.

У лютому під парламентом мітингували "євробляхери": хочуть спрощення розмитнення автівок. Мітингарі виступають за ухвалення законопроєкту, що має спростити процедуру розмитнення "євроблях".

Також у Києві під суд підуть шахраї, які підробляли сертифікати для розмитнення авто. Зловмисники видавали підроблені сертифікати для розмитнення авто, які були ввезені в Україну з-за кордону.

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