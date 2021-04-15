"Слуга народа" поддержит законопроект об упрощенной растаможке автомобилей на еврономерах – Гетманцев
Фракция "Слуга народа" поддержит законопроект №4644-д "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о временном упрощении таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины".
Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Я понимаю важность этого законопроекта, понимаю его комплексность, я буду, безусловно, поддерживать этот закон, и фракция тоже его поддержит, - сказал Гетманцев.
Народный депутат уточнил, что, решив поддержать этот законопроект, пошел на тяжелый для него компромисс", несмотря на то, что "выступал против любых компромиссов с євробляхерами".
По словам народного депутата, пришлось пойти на такой компромисс, чтобы предоставить последнюю возможность людям растаможить автомобили на еврономерах, которые они ввезли в Украину до 2021 года.
Как сообщалось, в январе в Харькове и области полиция начала штрафовать водителей "евроблях". Водители начали получать штрафы в размере 8500 грн.