"Слуга народа" поддержит законопроект об упрощенной растаможке автомобилей на еврономерах – Гетманцев

Нардеп говорит, что "пришлось пойти на компромисс"

Нардеп говорит, что "пришлось пойти на компромисс"

Фракция "Слуга народа" поддержит законопроект №4644-д "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о временном упрощении таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины".

Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Я понимаю важность этого законопроекта, понимаю его комплексность, я буду, безусловно, поддерживать этот закон, и фракция тоже его поддержит, - сказал Гетманцев.

Народный депутат уточнил, что, решив поддержать этот законопроект, пошел на тяжелый для него компромисс", несмотря на то, что "выступал против любых компромиссов с євробляхерами".

По словам народного депутата, пришлось пойти на такой компромисс, чтобы предоставить последнюю возможность людям растаможить автомобили на еврономерах, которые они ввезли в Украину до 2021 года.

Как сообщалось, в январе в Харькове и области полиция начала штрафовать водителей "евроблях". Водители начали получать штрафы в размере 8500 грн.

В феврале под парламентом митинговали "евробляхеры": хотят упрощения растаможивания автомобилей. Митингующие выступают за принятие законопроекта, который должен упростить процедуру растаможивания "евроблях".

Также в Киеве под суд пойдут мошенники, которые подделывали сертификаты для растаможивания авто. Злоумышленники выдавали поддельные сертификаты для растаможивания авто, которые были ввезены в Украину из-за границы.