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03 квітня 2021, 15:34 670

У Києві під суд підуть шахраї, які підробляли сертифікати для розмитнення авто

03 квітня 2021, 15:34 670
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Зловмисники видавали підроблені сертифікати для розмитнення авто, які були ввезені в Україну з-за кордону
Зловмисники видавали підроблені сертифікати для розмитнення авто, які були ввезені в Україну з-за кордону
Рixabay
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Слідчі столичної поліції завершили досудове розслідування відносно організованої злочинної групи шахраїв. Зловмисники видавали підроблені сертифікати для розмитнення авто, які були ввезені в Україну з-за кордону.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Під час досудового розслідування встановлено 22 епізоди шахрайства.

Клієнтів шукали через оголошення в інтернеті. Для цього був створений сайт від імені однієї з приватних фірм з надання послуг сертифікації автомобілів, завезених в Україну з ЄС та США:

До складу групи входило четверо осіб, серед яких організатор - 33-річний киянин та троє його спільників, мешканці Київської та Житомирської областей.

Порушники розповідали потенційним клієнтам про можливість здійснення сертифікації в обхід офіційної процедури в режимі онлайн по фотографіях транспортних засобів та документів на них. Свої послуги вони оцінювали в 4500 тисячі гривень. Після здійснення оплати замовники отримували підроблені документи поштою.

За місцем мешкання фігурантів та в офісних приміщеннях було здійснено санкціоновані обшуки, під час яких вилучено техніку, за допомогою якої друкувались фальшиві сертифікати, телефони, сім-картки та робоча документація.

Організатору та трьом його спільникам було оголошено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві під суд піде поліцейський, який "вибивав" зізнання у вбивстві.

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