У Харкові і області поліція почала штрафувати водіїв "євроблях"

Водії почали отримувати штрафи в розмірі 8500 грн

Водії почали отримувати штрафи в розмірі 8500 грн

Фото: з відкритих джерел

Національна поліція в Харкові і Харківській області почала штрафувати водіїв автомобілів на іноземній реєстрації на суму 8,5 тисячі гривень.

Як передає RegioNews, про це повідомляють Vesti.

Поки масові рейди по вилову "євроблях" проводяться тільки в Харкові і Харківській області. Скоро така практика пошириться на всю країну", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що саме в Харкові та Харківській області патрульні отримали доступ до митних баз.

"На сьогодні ми маємо тестовий доступ до митної бази по Харкову і Харківській області. За допомогою цієї бази можемо перевірити автомобіль на іноземній реєстрації на предмет порушення строків, які передбачені на транзит або переміщення територією України, а також інших порушень ст. 121 КУпАП", - повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Білошицький.

Так, штраф в розмірі 8500 грн отримає водій, якщо виявиться, що машиною керує не та людина, яка за документами ввозила авто в Україну. Якщо порушника зупинили другий раз - штраф буде 17 000 грн з вилученням посвідчення водія.

Раніше повідомлялося, що Нацполицию зобов'яжуть виявляти незареєстровані "євробляхи".