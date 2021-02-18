Під парламентом мітингують "євробляхери": хочуть спрощення розмитнення автівок

Мітингарі виступають за ухвалення законопроєкту, що має спростити процедуру розмитнення "євроблях"

Мітингарі виступають за ухвалення законопроєкту, що має спростити процедуру розмитнення "євроблях"

Фото: PavlovskyNews

Під стінами Верховної Ради зібралися представники руху "АвтоЄвроСила". Вони виступають за підтримку законопроєкту щодо спрощення розмитнення авто на "єврономерах".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.

В акції мають взяти участь кілька сотень автомобілів та кілька тисяч осіб, запевняють у русі "АвтоЄвроСила".

Водночас у поліції Києва зазначають, що через акції протестів "євробляхерів" та через акції вшанування загиблих під час Революції Гідності у столиці, буде обмежено рух Європейською площею, вул. Інститутською та Грушевського.

Працівники структурних підрозділів столичної поліції спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування для забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення запланованих заходів", - йдеться у повідомленні поліції.

Відомо, що сьогодні на засіданні Верховної Ради депутати розглянуть у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України", № 4644-д.

Нагадаємо, підприємці готові на дні пам'яті Героїв Небесної сотні згорнути протести на Майдані.