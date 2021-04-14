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14 квітня 2021, 17:44 4

Стало відомо, чим і за скільки кварцують сесійну залу Верховної ради

14 квітня 2021, 17:44 4
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Два опромінювачі придбані ще 2009 року
Два опромінювачі придбані ще 2009 року
Фото з відкритих джерел
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Для проведення кварцування у сесійній залі Верховної Ради використовують два опромінювачі бактерицидних пересувних ОБПе-450м (6 ламп), придбаних у 2009 році на загальну суму понад 5 тис. грн.

Про це повідомили в пресслужбі Апарату ВР у відповідь на запит УНН, передає RegioNews.

Сесійну залу Ради кварцують два опромінювачі бактерицидних пересувних ОБПе-450м (6 ламп), придбані у 2009 році на загальну суму понад 5 тис. грн.

Для знезараження і запобігання передачі інфекцій повітряно-крапельним шляхом у сесійній залі будівлі Верховної Ради на вулиці Михайла Грушевського, 5 проводиться кварцування приміщення за допомогою двох опромінювачів бактерицидних пересувних ОБПе-450м (6 ламп), придбаних у 2009 році на загальну суму 5 610 грн”, — йдеться у відповіді на запит.

Як повідомлялося, 12 квітня у Раді сказали, чи планують проводити засідання онлайн. Рада звернеться до профільного міністерства щодо розробки відповідного законопроєкту.

Також Разумков скликає позачергове пленарне засідання Ради на 15 квітня. Голова Верховної ради підписав розпорядження.

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