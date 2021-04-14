Рада пройшла майже дві третини правок до законопроєкту про ринок землі

Нардепи дійшли до 1831 правки

Нардепи дійшли до 1831 правки

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Верховна Рада протягом пленарного засідання у середу розглядала правки до проєкту закону № 2194 щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

Це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Верховної ради.

Так, розгляд законопроєкту до другого читання почався о 10:00 і завершився о 14:00. Народні депутати дійшли до 1831-ї правки.

Всього до зазначеного законопроєкту для підготовки його до другого читання та повторного другого читання надійшло 3128 пропозицій та поправок. Комітет з питань аграрної та земельної політики запропонував врахувати 748 пропозицій.

Як повідомлялося, 12 квітня Разумков зазначав, що розгляд земельного питання у Раді триватиме до травня. До законопроєкту № 2194 залишилось розглянути близько тисячі правок.